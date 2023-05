Canainpesca en contra de fusionar el Inapesca y la Conapesca

Ensenada, B.C.- El vicepresidente de pesquerías de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera y Acuícola (Canainpesca), Alfonso Rosiñol de Vecchi dijo estar en contra de la intención del gobierno federal de fusionar el Instituto Nacional de Pesca (Inapesca) y la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura (Conapesca).

“Nosotros estamos completamente en desacuerdo con las dos las razones por las que las quieren unir, o al menos las que menciona el decreto, menciona que hay una duplicidad de funciones, lo cual es absolutamente falso porque cada una tiene sus objetivos muy distintos”, expresó.

El líder empresarial explicó que en el caso de Conapesca se encarga de administrar la forma en que se captura y el otorgamiento de permisos, mientras que el Inapesca se dedica a estudiar esos recursos, realizar estudios de biomasa y estar al pendiente de los tiempos de reproducción para las especies que necesitan tener vedas.

El argumento de supuestamente evitar que se haga dos veces el mismo trabajo, a la hora en que las junten no va a resultar en ninguna reducción de personal y, por lo tanto, el segundo argumento que es un ahorro en gasto pues tampoco se va a dar, porque si somos muy sinceros y no hay esta duplicidad, no hay de dónde ahorrar gastos porque las funciones de ambas se tienen que seguir realizando en su totalidad, aunque estén juntas”, planteó.