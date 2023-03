CCEE pide analizar la calidad de materiales de bacheo   

Ensenada BC.- La mala calidad de los materiales y un erróneo procedimiento constructivo podrían ser los factores involucrados en la poca durabilidad del bacheo y el reencarpetado que se realiza en las vialidades de Ensenada, señaló el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada (CCEE), Orlando Fabiel López Acosta.

Yo como ingeniero civil lo digo, no debería de pasar, eso de que ha llovida más de tantos milímetros al año que no los esperábamos, no debe pasar, si haces un trabajo lo tienes que hacer bien, el bacheo sí lo haces lo tienes que hacer bien, el procedimiento constructivo que debes de llevar es para que dure no un año o dos años, para que dure mínimo 10 a 15 años”