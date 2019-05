Ayuntamiento no ha pagado Issstecali ni gastos funerarios de trabajadores

Empleados del Sindicato de Burócratas cerraron ayer las oficinas del gobierno municipal para exigirla al Alcalde Marco Antonio Novelo que entere las cuotas de Issstecali y los gastos funerarios, ya que los trabajadores han tenido problemas en cuestión de atención médica o para sepultar a un familiar.

Jacinto Alcalá de la Cruz, Secretario General del Sindicato de Burócratas, dijo que de gastos funerarios e debe más de 20 millones de pesos, mientras que de las cuotas de Issstecali la administración actual debe más de 20 millones de pesos más el adeudo histórico de mil 400 millones de pesos.

“Siguen reteniendo esos conceptos a los trabajadores y no llega a donde corresponde, tenemos el tema de gastos funerarios, desde hace nueve meses no nos entregan el dinero que le descuentan al trabajador, cuando fallece algún familiar de un trabajador sindicalizado estamos batallando para poderlo sepultar porque no existe ese recurso que ya se les descontó”,

El Secretario General dijo que por parte de la asamblea se acordó presentar una denuncia penal en contra quien resulte responsable de fraude por retener dichas aportaciones y no enterarlas.

“Hemos tenido reuniones con el Alcalde donde le pide a la tesorera que tenga comunicación conmigo, que podamos coordinarnos y pactar fechas de pagos pero la señora nunca da la cara, nunca recibe una llamada ni nos atiende, la señora anda en su mundo y así no podemos avanzar, hemos aguantado demasiado, nueve meses sin recibir lo que se descuenta”, señaló.

Por su parte, el Gobierno municipal emitió un comunicado en el que reconoce que no ha podido finiquitar al personal de base el bono de Buena Disposición, día de las madres- y el de Abril, por un monto aproximado de 8.5 millones de pesos.

Sin embargo, aseguró que se analizan diversas acciones y estrategias que le permitan solventar dichos bonos a los de 1 mil 143 empleados sindicalizados lo más pronto posible.

“Como es de conocimiento de la opinión pública, las finanzas municipales son delicadas y aunque esta administración ha realizado una serie de ajustes financieros que han dado la posibilidad de continuar operando, no se ha contado con la liquidez suficiente para saldar esa prestación, haciendo énfasis en que la nómina se ha cubierto en tiempo y forma”, menciona el documento.