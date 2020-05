Ayuntamiento no ha concluido plataforma para trámites digitales

Ensenada, BC.-De no concretarse el proceso para terminar con la Plataforma Informática del Proyecto de Mejora Regulatoria iniciado por la administración pasada encabezada por Marco Antonio Novelo, pudieran perderse 16 millones de pesos (mdp) pagados por el Gobierno del Estado y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), advirtieron dirigentes del Colegio de Ingenieros Civiles de Ensenada, A.C. (CICE).

Fabián René Ibarra López, presidente del CICE y Fernando Tinajero, comisionado de mejora regulatoria del Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada (CCEE) encargado de dar seguimiento al proyecto, revelaron que, a 7 meses y 13 días de haber iniciado la nueva administración de Armando Ayala Robles, no hay información concreta de avances en la materia y si dudas de su continuidad.

Los dirigentes recordaron que el lunes 9 de septiembre, 20 días antes de concluir el mandato de Marco Antonio Novelo, el director de Desarrollo Económico del 22 Ayuntamiento, Fernando López MacGregor informó en el pleno del Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada que había un avance de 80%.

En aquel momento el funcionario aseguró de 140 trámites, entre el 80 y el 90% ya se podían hacer por la vía digital con importantes ahorros de tiempo y dinero para los ciudadanos, evitar cuellos de botella y actos de corrupción.

No obstante, López MacGregor dijo que solo se estaba en espera de la autorización de los bancos para que permitieran el pago en forma digital, aunque no había un plazo para que ello ocurriera, pero es fecha que no hay nada concreto.

El contrato

Fabián René Ibarra López y Fernando Tinajero señalaron que, aunque no se ha dado a conocer su contenido, el contrato para la elaboración del Proyecto de Mejora Regulatoria fue firmado entre Conacyt, Gobierno del Estado a través de la entonces Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) y la empresa La Nube, de reciente creación en aquel tiempo.

El concepto del contrato fue: “Diseño, Desarrollo e Implementación de una Plataforma Informática para la Innovación Tecnológica de los Trámites de Pago y Servicios del Ayuntamiento de Ensenada, Baja California”.

El trabajo se planeó en tres partes: Programación, equipamiento, capacitación del personal de informática del 22 Ayuntamiento y elaboración de manuales; una vez concluido se podrían hacer, entre otros, trámites de uso de suelo, deslindes, autorizaciones, licencias y pagos por parte de ingenieros, arquitectos, sector de la construcción y ciudadanos en general.

El seguimiento, ejecución y operación del proyecto quedaría a cargo a cargo de la Dirección de Desarrollo Económico del Gobierno Municipal encabezado en aquel entonces por Fernando López MacGregor y de Amira B. Rivas Peña, jefa del Departamento de Mejora Regulatoria.

El pago se haría en partes según los avances verificados, explicaron los dirigentes de CICE, aunque se teme que ya se haya pagado la totalidad y que plazo de un año de vigencia de la fianza para la reparación o corrección de vicios ocultos pueda vencerse y se pierdan los 16 millones de pesos sin que el proyecto funcione ahora, ni en el futuro.

Temor fundado

A raíz de un informe en el seno del CCEE del vicepresidente de la Cámara Nacional de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) Alonso Herrera, en el sentido de que un análisis del Consejo Ciudadano y personal de la Dirección de Informática, se sabe que existe una presunta incompatibilidad de los sistemas del Ayuntamiento con el software diseñado por La Nube, de lo cual se está en espera de la postura oficial.

Ante tal situación, el CICE exigió que haya una definición sobre la continuidad de los trabajos de La Nube y la disposición del Gobierno Municipal de concluir el “Diseño, Desarrollo e Implementación de una Plataforma Informática para la Innovación Tecnológica de los Trámites de Pago y Servicios del Ayuntamiento”, encomendado a La Nube.

Fabián René Ibarra López y Fernando Tinajero manifestaron que en enero de este año se reunieron el CCEE, Consejo de Desarrollo Económico de Ensenada (Codeen), el Fideicomiso de Ensenada (Fideen), la Secretaría de Economía del Gobierno del Estado y La Nube, para hacerle una presentación al alcalde Armando Ayala Robles.

En aquel momento La Nube ratificó su compromiso de hacer las correcciones que fueran necesarias y el Consejo de Desarrollo Económico (Codeen) contrató gente para apoyar la terminación del proyecto para que pudiera ponerse al servicio de la ciudadanía y los sectores que necesitan hacer trámites y pagos municipales.

“No es posible que ahora salgan con que no hay compatibilidad entre los sistemas y que se ponga en duda la terminación del proyecto, se tiren a la basura 16 millones, y se pierdan 3 años de avance tecnológico en el gobierno municipal, mientras que en otras ciudades ya disfrutan de esas ventajas competitivas”, señalaron los dirigentes del CICE.

De ser así, advirtieron, se debe fincar responsabilidades administrativas, civiles o penales a quien corresponda, porque el daño va mucho más allá del dinero; lo que se está perdiendo es competitividad y se está privando a la sociedad de las ventajas tecnológicas que en este momento de la pandemia servirían para que muchos trámites se hagan de manera virtual.

Por lo pronto el CICE exigió a Fernando López MacGregor, quien fue ratificado por Armando Ayala Robles, como director de Desarrollo Económico del actual Gobierno Municipal, que dé una explicación amplia y detallada de la situación muestre el contrato firmado con La Nube, para saber a ciencia cierta cuando se vencen las garantías del proyecto.