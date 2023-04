Asesino de ex funcionario purgará 31 años de cárcel

Ensenada, B.C.- La Fiscalía Regional de Ensenada logró que José Sigala Avitia purgue una sentencia de 31 años en prisión, tras demostrar su culpabilidad en el asesinato cometido en el 2003, en agravio del ex diputado local, ex regidor y ex dirigente de la Confederación Nacional Campesina (CNC) EN Ensenada, Luis Mercado Solís.

El Fiscal General del Estado, Ricardo Iván Carpio Sánchez, ha instruido a las fiscalías, Agencia Estatal de Investigación y Servicios Periciales, para que en trabajo de equipo se logre aplicar la ley con total apego a derecho; la instrucción es clara, quien cometa un delito deberá pagar las consecuencias.

En este caso, el Juzgado Mixto de Primera Instancia de Ensenada, además de la sentencia, impuso a José Sigala Avitia el pago de 220 mil 869 pesos por la reparación del daño a favor de la parte ofendida.

Mediante indagatorias de la FGE se demostró que el sentenciado cometió el crimen de manera premeditada y dolosa, alrededor de las 23:15 horas del 19 de marzo del año 2003, en un domicilio ubicado en Maneadero parte alta; fue aprehendido el 21 de agosto de 2015.

Con el pretexto de pedir gasolina, solicitó a la víctima, que saliera de su domicilio, momento en que utilizando un arma de fuego le disparó causándole heridas por proyectil de arma de fuego en el cráneo y tórax.