Araceli no ha podido trabajar por cuidar a su hijo con epilepsia

Ensenada, B.C.- Margarita Araceli Quintero Preciado vive en la Colonia Vista al Sol y es madre soltera de dos adolescentes, sin embargo, debido a que uno de ellos tiene problemas de salud, ella no ha podido salir a trabajar para cuidarlo.

Su hija de 14 años actualmente estudia secundaria, sin embargo, no cuenta con una computadora para tomar clases en línea, por lo que todo lo hace a través de cuadernillos, mientras que su hijo de 18 años tiene discapacidad intelectual y epilepsia.

La verdad si pasamos bastante frío porque yo no he podido trabajar porque mi hijo últimamente tiene crisis de ansiedad y nos toca controlarlo, no tenemos muchas cobijas ni chamarras, soy madre soltera así que primero pienso en conseguir la despensa”, relató.