Alumnos de Maneadero toman clases en los pasillos por paro de maestros

Ensenada BC.- Alumnos de la Secundaria General Número siete, llevan una semana tomando clases en los pasillos de la escuela, esto debido a que un grupo de maestros tomaron las oficinas del plantel exigiendo la destitución de la directora por presunto abuso de autoridad.

“Hemos estado manifestándonos esperando una respuesta favorable a nuestra petición, solicitud, demanda y denuncia en la que señalamos que estamos siendo acosados y hostigados con abuso de autoridad, prepotencia y malos tratos, lo cual los documentos ya fueron entregados ante los derechos humanos”, declaró Carlos Gálvez, prefecto y representante sindical

Mencionó que son 19 personas inconformes le plantel educativo, quienes exigen a las autoridades educativas la separación del cargo de la directora,

A mí se me ha coartado el derecho de poder superarme en esta institución por parte de la directora, pidiéndome que me quede más tiempo de mi horario de trabajo cuando ella sabe perfectamente y se lo hice saber que estoy estudiando en la universidad para tener un mejor puesto en este lugar, cuando le dije que no podía quedarme más tiempo, me dijo que si no había cooperación no iba a firmar mi recomendación”