Advierten sobre aparición de víboras en zonas habitacionales de Ensenada  

Debido a la aparición de tres serpientes en diferentes zonas de la región, la Unidad Municipal de Protección Civil, emite algunas recomendaciones para evitar contingencias.

Jaime Nieto de Maria y Campos, titular de Protección Civil en el 22 Ayuntamiento, precisó que con el aumento de temperaturas este tipo de apariciones podría aumentar, por lo que es vital que la población sea precavida.

El funcionario municipal destacó que parte los tipos de víboras más comunes son los alicantes, las cuales no son venenosas y suelen alimentarse de ratas, ratones y fauna nociva, sin embargo reconoció que asustan a la comunidad porque son similares a la llamada boa.

“Lo que debemos hacer al ver este tipo de reptiles es llamar al teléfono de Emergencias 911, donde los remitirán al Cuerpo de Bomberos o Protección Civil, quienes a su vez informarán a Isesalud de los hechos”, indicó.

Puntualizó que el sector salud la autoridad que cuenta con los antídotos contra la picadura de víboras, por lo cual la reacción inmediata es que la gente se comunique a ese número de emergencias.

En caso de aparecer víboras de cascabel o cualquier otra especie de éstas, añadió el director de Protección Civil, lo mejor es no moverse, no provocarlas, no intentar agarrarlas para evitar ser atacados por ellas.