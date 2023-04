Advierte Protección Civil sobre permisos apócrifos

Ensenada BC.- La unidad de Protección Civil del Ayuntamiento de Ensenada ha identificado que existe un mercado negro de venta de permisos apócrifos de dicha dependencia, que son vendidos por personas externas que abusan de la confianza de la población.

La propietaria de un negocio me dijo: “es que ya me lo entregaron” y le comenté que no se había terminado el proceso, nos entrega una copia y efectivamente era para revalidar un permiso de alcohol y venía con datos que la ciudadana sí pago, pero el oficio de aprobación no era el correcto, desde los folios y las firmas no eran acorde”