AMLO una esperanza para San Quintín

Karla Salazar pensó al iniciar el sábado en quedarse en casa, disfrutando un día familiar en la colonia Vicente Guerrero.

Sin embargo, sus hijos le pidieron conocer al presidente en su visita a San Quintín y no pudo decirles que no.

La madre de familia se vio obligada a caminar entre calles de terracería, con su hijo José María en brazos, para acercarse a Andrés Manuel López Obrador a su arribo a las instalaciones del Hospital Rural del IMSS y verlo de cerca.

La visita del mandatario no fue solamente la oportunidad de conocerlo; para la familia de Karla, representó una luz de esperanza para terminar con las problemáticas que enfrentan día a día en el valle de San Quintín.

“Solo se conoce lo que está sobre la carretera, no se sabe de las carencias de servicios; en la zona donde yo vivo no hay luz, no hay agua, no hay servicio de recolección de basura, en la calle donde vivo ningún carro puede entrar”, detalló.