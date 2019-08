188 personas rescatadas y 18 embarcaciones auxiliadas en lo que va del año

ENSENADA.- Un total de 18 embarcaciones auxiliadas, 37 evacuaciones médicas y 188 personas rescatadas, son los resultados obtenidos por parte de las Estaciones Navales de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima adscritas a la Segunda Región Naval durante el presente año.



En ese sentido, como parte de la Operación Salvavidas Verano 2019, la Segunda Región Naval llevó a cabo ejercicios de entrenamiento para salvaguardar la vida humana en la mar en Playa Hermosa, Ensenada, Baja California.



En un escenario simulado personal naval recreó el rescate de dos personas que se encontraban en peligro de ahogamiento, por lo que una embarcación tipo Defender perteneciente a la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (Ensar) Ensenada, así como un helicóptero tipo Panther bajo una operación coordinada, realizaron el despliegue en caída libre de un nadador de rescate desde el aire y uno desde el mar.

Logrando con ello el rescate de las dos personas que simularon un ahogamiento en citada playa.



Es importante señalar que este tipo de demostraciones se llevan a cabo de forma cotidiana con el objetivo de incrementar la capacidad de respuesta operativa del personal naval en tareas de salvaguarda de la vida humana en la mar.



De esta forma, el personal de la Armada de México fortalece las técnicas y tácticas que le permitirán tener una mejora continua en el desempeño de sus labores con la finalidad de proteger la integridad de los vacacionistas nacionales e internacionales que visitan los principales destinos turísticos del país, así como acudir oportunamente al llamado de la ciudadanía.



Cabe destacar que dentro de la Operación Salvavidas “Verano 2019” en Ensenada, Baja California, participan alrededor de 138 elementos navales entre Almirantes, Capitanes, Oficiales, Clases y Marinería; asimismo, se tienen desplegadas aproximadamente nueve unidades de superficie, aéreas y terrestres de esta Institución, efectuando funciones de: salvavidas, apoyo médico y vigilancia marítima, aérea y terrestre.



No obstante, la Secretaría de Marina exhortó a la población a continuar alerta durante su estancia en las playas mexicanas y tener presente las siguientes recomendaciones:





• No introducirse al mar después de haber ingerido alimentos, bebidas alcohólicas, o una combinación de ambas.

• Procurar nadar cerca de donde se encuentre un elemento salvavidas.

• No descuidar a los niños en playa.

• Utilizar bloqueador solar si va a permanecer expuesto al sol por tiempo prolongado.

• Tomar agua constantemente para hidratarse.

• Respetar las indicaciones de los salvavidas.

• No nadar en áreas donde haya tráfico marítimo (lanchas o motos acuáticas).

• Exigir chaleco salvavidas; revisar que sea el adecuado para cada actividad y que se ajuste a su medida (los chalecos para lancha, banana y paracaídas tienen diferentes características).

• En caso de viajar en embarcaciones menores (lanchas), observar que no sean sobrecargadas.

• No obstaculizar los accesos a las playas y dejar acceso libre a patrullas y ambulancias.

• No tirar basura en las playas.