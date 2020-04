‘Mienten los diputados’: Gasolineros

Tijuana, BC.- Los diputados del Congreso del Estado mienten cuando aseguran que el empresario absorberá el nuevo impuesto a los combustibles, aseguró el presidente de la Asociación de Propietarios de Estaciones de Gasolina de Tijuana (Apegt), Alejandro Borja Robles.

“Los diputados dicen que va a ser el gasolinero el que lo va a absorber, están mintiendo a la gente. No hay forma de que controlen eso, hay un precio liberado y yo puedo subir mi precio y no me van a decir ellos que sí o no lo suba, ellos no van a manejar mi negocio”, aseguró.

Ante la forma en la que se está manejando la situación y la aplicación de un tercer impuesto a la gasolina, pese a las complicaciones económicas que está trayendo consigo la pandemia, dijo estar decepcionado de la falta de sensibilidad de la clase política del Estado.

Esto porque en plena pandemia el pleno del Congreso de Baja California aprobó el 1.5% de impuesto ambiental, que será cobrado directamente a los gasolineros y gaseros del Estado.

“Ya hay un impuesto anterior al medio ambiente tanto el de enero como anteriormente que se paga federal, entonces son tres impuestos que quieren hacer ya sobre el medio ambiente; lo vemos mal y peor porque están perjudicando de esta manera el bolsillo del consumidor”, señaló.

Reveló que aunque la caída del petróleo redujo el precio de la gasolina las ventas en el sector se redujeron un 70%, y aun así mantiene a su planta laboral íntegra con sueldos completos y el equipo de seguridad que requieren ante el Covid-19.

“Para apoyar a nuestros colaboradores les estamos dando guantes, cubrebocas, estamos implementando las máscaras completas para la cara y no hemos despedido personal ni recortado sueldos”, contó.

También mencionó que sus trabajadores se han visto golpeados en su economía pues el 50% de sus ingresos los perciben de las propinas y al no haber clientes estos se ven afectados.

“No hemos descansado y seguimos pagándoles lo que debe ser y no nos tiene que decir el gobierno, somos conscientes y lo hacemos porque apoyamos a las familias de nuestros colaboradores”, manifestó.