Mantiene BC intercambio comercial pese a crisis

La incertidumbre económica en el mundo por el coronavirus (Covid-19) ha permeado en la economía nacional afectando, entre otros factores, el abasto de materia prima para la industria maquiladora, mientras que los flujos de exportación continúan.

En Baja California, el sector de manufactura y exportación es el principal creador de empleos y de ingresos al País, pero ante los estragos de la contingencia sanitaria mundial los empresarios de esta industria han tenido que tomar otras acciones.

El mayor temor para la economía local sería un cierre en las garitas que detengan las exportaciones hacia el vecino país, sin embargo, hasta el momento ninguna autoridad estadounidense ha reportado actuar de esta manera.

De hecho, las exportaciones continúan con su flujo normal, sin retrasos, ni nuevos filtros para las mercancías.

Esto de acuerdo con lo declarado por el presidente de la Asociación de Industriales de la Mesa de Otay (AIMO) Salvador Díaz González; el vicepresidente de Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) Noroeste, Marcello Hinojosa Jiménez; y Octavio de la Torre de Stéffano, experto en temas aduaneros y de mercado internacional.

Díaz González explicó que en cuanto al tema de exportaciones no han visto mayores medidas para el cruce de mercancías del lado estadounidense, lo que sí es que hay una saturación de mercancías en la calle 2 de exportación en EU.

“Tengo reportes de que la calle 2 exportación estuvo saturada, ha estado saturada. Hay muchos tráilers cruzando la frontera, sin embargo no hay reportes de que se esté retrasando la exportación”, aseguró.

Donde sí está pegando el Covid-19 al comercio de mercancías es en la importación de productos a México, reveló que podría haber un descenso de hasta el 50% de la llegada de materia prima al País.

Marcello Hinojosa Jiménez, Vicepresidente de Canacintra Noroeste. Foto: Archivo

Nos han pedido en los plazos de crédito de pago de 15 días, que es lo normal, a una ampliación de 15 a 75 días"

Marcello Hinojosa Jiménez

Vicepresidente de Canacintra Noroeste

“Hay reportes de que son las importaciones las que han bajado a niveles de un 20%. Se espera que para las siguientes semanas bajen un 50%, las importaciones de Estados Unidos y otros países a México”, dijo.

También destacó que el País se está volviendo atractivo para exportar productos básicos como alimentos e insumos médicos para China ante la escasez de estos en el país asiático, principalmente el azúcar.

“Nos han pedido directamente a la asociación, proveedores de insumos médicos, nos han pedido proveedores de alimentos para Asia; ahorita China nos pidió 11 mil toneladas. Nos van a mandar una lista de qué es lo que están necesitando para ver si tenemos las condiciones de suministrarlos”, informó.

Marcello Hinojosa destacó que las empresas maquiladoras están a niveles preocupantes ya que no están siendo abastecidas de materia prima para laborar por la desaceleración de producción de china.

Tanto que a los prestadores de servicios para las maquilas, les está pidiendo plazos de crédito para pagar de 15 a 75 días, lo que según el empresario representa una pérdida de fluidez de las industrias.

“Cómo una maquiladora que le da servicio a otras maquiladoras grandes, te cuento que nos han pedido en los plazos de crédito de pago de 15 días, que es lo normal, una ampliación de 15 a 75 días”, manifestó.

Argumentó que esto se debe a la falta de insumos que muchos ya está con las reservas y que juntaron para amortiguar el golpe de esta crisis por el coronavirus.

En cuanto al tema de las exportaciones mexicanas señaló que ninguno de los agremiados de Canacintra ha externado algún retraso o impedimento para comercializar sus mercancías en el extranjero.

Octavio de la Torre, subrayó que en el caso de las exportaciones con Estados Unidos se mantiene de manera normal, sin cierres en temas comerciales y sin un filtro de seguridad extra, ni retrasos en los cruces de mercancía.

Manifestó que la CBP (Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos) ha cancelado los viajes de los inspectores que revisan las plantas que requieren los certificados de EU como el C TPAT Certification.

“Por parte del CBP se están cancelando viajes al extranjero para llevar a cabo revisiones de las plantas relacionadas sobre todo con certificaciones que otorga Estados Unidos como es el CTPAT Certification”, expuso.

“El CBP tiene comunicación con las empresas mexicanas y ya se empezaron a poner en contacto de manera directa para posponer las visitas de validación del programa de C TPAT en México”, agregó.

El presidente de TLC asociados, aseveró que no se están frenando los permisos ni las exportaciones, que sólo se están posponiendo y volviendo a agendar las reuniones

“No hay un impacto económico porque no te están condicionando a que no puedas seguir llevando a cabo operaciones en tanto no te visiten. Esperemos que no haya un escenario en el que ya no se pueda o en el que se retrase”, opinó.

En que hasta el momento no ha habido un anuncio de Estados Unidos que establezca que se va a limitar el comercio exterior con los países que están relacionados con esta situación, explicó, pues las mercancías tienen un trato distinto.