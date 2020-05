Hasta 8 años tardaría recuperación económica: Coparmex

Tijuana.- La recuperación de la crisis económica generada por el nuevo coronavirus podría tardar hasta 8 años, calculó el presidente de la federación de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Baja California, Armando León Ptacnik.

Explicó que esta pandemia tuvo un efecto negativo más fuerte en las finanzas, más aún que la pandemia de la Influenza A H1N1, en 2009, donde el sector económico tardó más de 6 años para poder retomar el rumbo.

La letalidad económica de este virus, dijo, se puede comprobar con el hecho de que en muy poco tiempo hubo un importante número de bajas en empleos y también del cierre de empresas.

Por lo que pronosticó que se podría tardar en más de 8 años, para llegar al nivel en el que estábamos antes del covid-19.

“Puede haber muchas cosas, rebrotes o algún fenómeno que pueda acelerar la recuperación, pero con base a la experiencia pasada, por lo menos unos 8 años o más para que todo vuelva a su ritmo”, declaró.

Aunque ya se habla de una reapertura de distintos sectores económicos, continuó, la nueva cepa de coronavirus sigue causando pérdida de empleos y cierre de micro, pequeñas y medianas empresas.

Esto sumandole un esquema sin apoyos importantes por parte de las autoridades, agregó que aún están algunos patrones esforzándose por pagar sueldos completos, pagando impuestos, contribuciones estatales y municipales.

Además de soportar el hostigamiento de las autoridades para el cumplimientio de las contribuciones patronales, lo que agrava la liquidez de las empresas, aseveró.

“Aparte de la baja natural por falta de ventas con la falta de liquidez, no se va a poder cubrir en su totalidad los empleos y en algunos casos se tendrán que recurrir a despidos y que es lo que menos queremos”, manifestó.

En cuanto a la pérdida de empleos formales, comentó que es más importante la cifra de los empleos informales perdidos, los cuales podrían sumarse en total hasta un millón de empleos perdidos.

“Es decir no únicamente van 550 mil empleos perdidos, que son los formales; hay que sumarles los informales y si las proporciones se mantienen, a la mejor estamos hablando de que ya llevamos un millón de empleos perdidos, obviamente esta cifra es especulativa”, subrayó.

A nivel Baja California detalló que se perdieron entre 50 y 60 mil empleos perdidos, pero que si se aplica la lógica anterior, se podría estar hablando de 100 o 110 mil empleos perdidos en el estado.

En cuanto a la reactivación de más empresas consideradas como esenciales, recomendó que estas deben de cuidar a los trabajadores de un posible contagio, por lo que deberán tomar medidas más estrictas en sus espacios de trabajo.

“Debemos cumplir con las instrucciones de la autoridad sanitaria y con las leyes de la economía, no podemos quedarnos sin hacer nada porque si no te mueres por el virus, te mueres de hambre”, declaró.

Por último León Ptacnik celebró que algunos municipios del país que presentan bajo índice de contagios puedan ir regresando a la operatividad paulatinamente.

“Aquí se ve muy afectada la ciudad de Tijuana y Mexicali pero lo que es Ensenada no tiene una problemática tan grave, le será más fácil empezar a trabajar con normalidad, no digo nueva normalidad porque no hay una nueva normalidad, es normalidad a secas”, concluyó.