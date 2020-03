El coronavirus le pega duro a la industria gastronómica de Tijuana

Tijuana.- Cómo una medida para controlar la pandemia del coronavirus en Tijuana y mantener la estrategia de contención de sana distancia, el gobierno municipal ha indicado que a partir de hoy todos los restaurantes ofrecerán solamente servicio a domicilio y para llevar.

De acuerdo con cifras del Inegi (Instituto Nacional de Estadística y geografía), actualmente hay en la ciudad 6 mil 316 comercios del giro restaurantero de los cuales 700 pertenecen a la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) Tijuana.

Según el presidente del clúster gastro-turístico de Tijuana, Martín Muñoz, alrededor del 60% de los comercios restauranteros de la ciudad han decidido cerrar temporalmente sus negocios ante la falta de clientes y las medidas sanitarias por la contingencia sanitaria.

Contó que el 90% de los negocios de comida china han cerrado y los que se mantienen han optado por la venta para llevar, pero que algunos terminarán por cerrar durante esta semana por la falta de clientes.

Los más afectados por estas medidas, aseguró, son los meseros y trabajadores de los restaurantes que han tenido que reducir su personal en el mejor de los casos, un aproximado de 10 mil personas.

Destacó que los meseros, viven principalmente de la percepción de las propinas y que han sido golpeados económicamente desde ese punto; también que más del 95% de los comercios son operados por familias donde los empleados son ellos mismos.

En cuanto a la medida que se implementará a partir de hoy en los restaurantes de Tijuana mencionó que varios de los comercios que pueden dar el servicio ya trabajan bajo este modelo desde hace una semana.

Mientras que los locales que viven del turismo que se ven afectados y no les funcionan estas medidas y que habrán muchos meseros que se quedaran en casa, dando un duro golpe a la actividad comercial, lamentó.

“Hay que acatar las medidas, hay daños, claro, pero podemos salir de esta. Si todos hacemos casos a los lineamientos del gobierno y las autoridades de salud, podremos terminar pronto con esto”, declaró.

Por otra parte Miguel Ángel Badiola, presidente de la Canirac Tijuana informó que de los más de 700 agremiados a la cámara, al menos 150 ya aplicaban las medidas de servicio a domicilio y para llevar, desde hace un par de semanas.

“Desde antes de que se generarán las medidas sanitarias, particularmente la comisión de jóvenes que representan más de 150 restaurantes en la ciudad, ya estaban generando dinámicas de venta innovadoras y diferentes”, apuntó.

En cuanto a la indicación que giró el gobierno municipal para mitigar y contener la propagación del coronavirus, comentó que en el sector están de acuerdo con la medida ya que es por el bien de la ciudadanía y de los colaboradores del sector.

También denunció que había establecimientos que no estaban respetando la recomendación de la sana distancia, ni de otras medidas sanitarias impuestas por el gobierno local.

En cuanto a la forma en que se verificará que los comercios hagan caso de las indicaciones del Ayuntamiento de Tijuana; el presidente municipal, Arturo González Cruz, explicó que se harán visitas a los comercios y sí no acatan la medida podría proceder la clausura del lugar.

“Esperemos no entrar en sanciones, pero en caso de no acatar con la instrucción tendríamos que proceder a clausura, misma que puede ser hasta por 45 días; pero no queremos hablar de sanciones aún, estamos confiados en que se respetará esta medida”, subrayó.

Desde la semana pasada Verificación y Reglamentos de la Policía Municipal ha estado dando rondines por los establecimientos no esenciales; pero a partir de hoy, recalcó, será con los restaurantes para que el servicio sea únicamente para llevar o domicilio.

Y así como se hizo en bares, antros y otros establecimientos, están confiados en que los restauranteros apoyaran la medida. Las visitas de notificación se realizaron desde ayer, para avisarles a los restaurantes, aseveró que continuarán hoy y el martes.

“Entendemos que será complicado, pero debemos seguir las instrucciones que nos da la Secretaria de Salud. Es momento de sumarnos y que únicamente aquellas salidas esenciales Sean las únicas personas que salgan de su casa”, concluyó.