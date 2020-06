Comerciantes de la Zona Centro se preparan para reabrir

Tijuana.- Empresarios de la calle sexta y la avenida revolución se alistan para poder adelantar los protocolos sanitarios y tener sus negocios listos para cuando se aperturen los giros comerciales que representan cómo bares, tiendas de curiosidades, entre otros.

Luego de una reunión virtual entre el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico de Tijuana (Sedeti) y representantes de distintos comercios de la zona turística del centro de la ciudad, estos se han avocado a los preparativos correspondientes para su reapertura.

Juan Carlos Molina, quien lidera a los comerciantes de la calle sexta, informó que aún no tienen fecha para su posible reapertura, pero que entre todos los comerciantes están comenzando a adaptar los protocolos que solicita la Sedeti y las autoridades sanitarias.

“Los negocios estamos trabajando en los protocolos de seguridad internos, pero no hay una fecha próxima para la apertura de bares, de eso no nos han dicho nada ahorita nada más restaurantes”, contó.

La idea es irse adelantando y establecer un protocolo para cuando anuncien la fecha próxima a su reapertura, detalló, para estar preparados internamente para trabajar.

Sobre los negocios que abrieron el fin de semana del 5 al 7 de junio que no se consideran como esenciales, argumentó que de inicio les habían autorizado poder operar con algunas medidas pero al final les informaron que ya no podrían.

“Todos los negocios que abrimos este fin de semana, todos estamos autorizados y sabíamos que íbamos a ir con una línea de aprendizaje pero ya en domingo en la tarde nos dijeron: sabes que, pues ya no se puede continuar, hay que cerrar. Y cerramos sin problema”, aseguró.

“Pero no hubo clausuras, lo que yo sé es que no hubo clausuras, todos estábamos autorizado a abrir, a nosotros nos hablaron y nos dijeron “sabes que, ya no van a abrir, Hay que esperar a que la autoridad nos diga” y ya no abrimos”, agregó.

Lamentó que muchos de los empresarios de la zona estén pasando por malos momentos en cuanto a sus finanzas por lo que externó la esperanza de que anal empezar con las medidas sanitarias podrán reabrir más rápido. ayudaría a poder aperturar de nuevo.

Francisco Villar Alcántara, encargado del bar Zacazonapan, contó que para poder mantener tanto sus ingresos familiares, como los gastos corrientes que tienen en el negocio, ha tenido que endeudarse.

“Nos está afectando a todos. Estamos endeudados hasta el cuello y esperamos empezar a generar ingresos de nuevo para pagar, porque no podremos soportar más tiempo. Estamos desesperados porque sin ingresos no podemos hacer nada”, lamentó.

De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Económico de Tijuan, los interesados en poder acceder a los protocolos e iniciar su proceso para la reapertura deberán entrar a la siguiente liga de internet: http://plataforma.tijuana.gob.mx/protocolos/.

Donde encontrarán El formato es parte del Plan de Reactivación Económica, donde se pueden llenar y descargar los protocolos de reapertura, de acuerdo al giro y número de empleados con los que cuente la empresa o micro negocio.