Cerveceros regionales generan empleo en BC

La industria de la cerveza artesanal actualmente genera un promedio de 800 empleos en la región, informó el presidente de la Asociación de Cerveceros Artesanales de Ensenada, Francisco Talamantes Frías.

“A pesar de que somos menos del 1% de venta de cerveza a nivel nacional, generamos el 16% de empleos de la industria, creo que es un número muy importante, el crecimiento de la industria sigue a dobles dígitos, lo que quiere decir que la industria está creciendo arriba del 10% anualmente”, destacó.

El también productor indicó que en Baja california hay alrededor de 80 cervecerías artesanales, y aunque hubo un momento en el que empezaron a abrir muchos negocios nuevos, en los últimos cuatro años se ha mantenido.

“Mucha gente entraba pensando que la cerveza artesanal era un boom y no se daba cuenta que es un negocio de mediano o largo plazo, ya que empiezas a hacer la inversión de equipo te das cuenta y no todo mundo aguanta eso, muchos creían que iban a hacer cerveza y al día siguiente empezaría a hacer dinero y no es así”, explicó.

Talamantes Frías dijo que la industria de la cerveza artesanal ha cambiado mucho, ya que hace diez años muy poca gente se atrevía a probar las creaciones de cerveceros inexpertos, pero con el tiempo se ha vuelto un producto que se puede conseguir hasta en supermercados.

“La formalidad legal que se ha conseguido en el estado es algo que hay que recalcar porque todos los demás municipios y estados del país nos están copiando en cuestión de permisos y reglamentos, unos diez estados han seguido la pauta que marcó Baja California”, señaló.