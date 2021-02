Xolos deja ir triunfo ante San Luis

Justo cuando parecía que los Xolos ganaban dos partidos de visita de forma consecutiva, un golazo en el último minuto los dejó con un empate 2-2 ante Atlético de San Luis.

Apareció dos veces Fidel Martínez para llegar a cuatro goles en cinco partidos y ser líder de goleo del Guardianes 2021, pero también aparecieron dos descuidos de los rojinegros.

Uno significó recibir un gol al minuto tres, lograron reponerse, aunque en un abrir y cerrar de ojos se les fue la victoria.

Tras cinco partidos disputados en el torneo, los fronterizos se mantienen invictos con dos victorias y tres empates para sumar nueve puntos. Pelean por los primeros lugares.

Los primeros 45 minutos fueron una prueba a la capacidad de reacción del equipo comandado por Pablo Guede.

Un pase apresurado de Jonathan Orozco que Esteban Pavez no pudo controlar de forma eficiente, desencadenó un ‘gol de vestidor’ anotado por Juan Castro con un disparo cruzado ante una desprotegida zaga canina al minuto tres.

Era la primera vez que los rojinegros se encontraban con un marcador adverso en el arranque del torneo, no habían pasado ni 15 minutos y lograron empatar.

Una revisión en el VAR de una jugada apretada propició que el árbitro Luis Enrique Santander señalara la pena máxima.

Fidel Martínez tomó la pelota con confianza y se metió en un duelo psicológico con el portero Axel Werner, ligero cruce de palabras y de señas antes del cobro. El ecuatoriano ejecutó con maestría y antes de besar el escudo del Club Tijuana lanzó una mirada retadora al guardameta vencido en el césped.

Cuando iba poco más de media hora de juego, los canes aztecas sorprendieron en un saque de banda de Brayan Angulo para un David Barbona que se había desprendido del sector derecho del medio campo para aparecer por izquierda, el argentino recibió y mandó un centro al área que Fidel fue a rematar con la cabeza para firmar la voltereta.

El estar abajo en el marcador, no apagó el ánimo ofensivo de los locales, pero se encontraron con la figura de Jonathan Orozco en el arco para impedir por lo menos dos buenos avisos de los potosinos.

Para la segunda mitad, el juego se trabó para Xolos en ataque a pesar de las intervenciones desde los cambio del estratega argentino.

Se hicieron las cinco sustituciones permitidas, una por lesión: Jara por Jimmy Gómez y las otras por decisión táctica.

Los rojinegros terminaron atacando con Fabián Castillo en punta, a la caza de un contragolpe, solo que rara vez encontraron ese escenario.

‘Jona’ salvó un remate de cabeza dentro al área para desviar a tiro de esquina, pero los de Leonel Rocco subieron líneas y terminaron por meter a los rojinegros a defender al borde de su propia área.

La victoria se les fue a los Xolos cuando Brayan Angulo hizo un despeje con la cabeza unos metros atrás de la media luna, el chileno Felipe Gallegos no la pensó, la prendió de volea y la clavó pegada al poste izquierdo de Orozco, no pudo reaccionar. El gesto en las caras de los jugadores de Xolos se transformó, sabían que sus males de visita no están del todo curados.

SAN LUIS 1-2 XOLOS

ESTADIO ALFONSO LASTRAS

Goles: TIJ: Fidel Martínez, 17’, 31’ ATS: Juan Castro. 3, Felipe Gallegos, 95’

Árbitro: Luis Enrique Santander

Próximos partidos: Xolos recibe a León; San Luis visita a Mazatlán.