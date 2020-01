Munguía y su equipo quieren pelear vs GGG

Jaime Munguía y su equipo anunciaron que están más que listos para ir por los grandes retos en las 160 libras.

El boxeador tijuanense compareció ante los medios de comunicación de la ciudad tras noquear al irlandés Gary O’Sullivan el sábado en el Alamodome de San Antonio, Texas, en lo que significó su primera victoria en división de los pesos Medio.

Munguía, de 23 años y un récord de 35-0 con 28 nocauts, comentó que el cambio le vino mejor una vez evaluado todo el proceso desde preparación hasta recuperación. Se devoró las 154 libras, donde ganó el título mundial de la Organización Mundial de Boxeo e hizo cinco defensas efectivas.

“El cuerpo me cobrara la factura al siguiente día (en Superwelter). Me sentí más fuerte, podía respirar más, pensaba más, me sentía más rápido, nunca perdí la pegada”, reflexionó.

35-0 con 28 KO’s El récord de Munguía

Por ese motivo y por su potencial, el presidente ejecutivo de Promociones Zanfer, Fernando Beltrán, consideró que Jaime le puede complicar a cualquier peleador del orbe.

“Está para ganar o perder dignamente contra los mejores del mundo, se llame Gennady Golovkin, Saúl ‘Canelo’ Álvarez o Daniel Jacbos, estoy seguro que ninguno puede ir de día de campo”, expresó.

Si se trata de elegir en el futuro más cercano, Munguía y su equipo se decantan por GGG. “En su última pelea vi que perdió un segundo, le entran más golpes, le duele abajo”, comentó Beltrán sobre el kazajo de 37 años.

“Los títulos se deben a los peleadores y no los peleadores a los títulos, yo creo que ya está en la posición donde Jaime Munguía es Jaime Munguía con o sin título, lo que buscamos son las mejores peleas, las que ustedes quieren ver. Por eso decimos que es el campeón del pueblo”. FERNANDO BELTRÁN SOBRE MUNGUÍA

El reconocido promotor también lanzó una advertencia, “mientras más les saquen la vuelta, más fácil les vamos a ganar”. La juventud juega a favor de Munguía.