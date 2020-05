“Moggly” Benítez acusa favoritismo de los jueces de la UFC

El tijuanense, Gabriel “Moggly” Benítez (21-9-0), peleador de artes marciales mixtas de UFC, comentó que los jueces dieron preferencia al venezolano Omar Morales (9-0-0), por ser el local.

El bajacaliforniano, perdió por decisión unánime el pasado 13 de mayo en las 155 libras, el combate se llevó a cabo en Jacksonville, Florida a puerta cerrada.

Hice una pelea estratégica, y siempre atacando al mismo tiempo, Omar es venezolano, pero él radica en Florida, entonces él local siempre tiene la ventaja, desafortunadamente, los jueces no están calificados para calificar una pelea técnica, Omar tiraba golpes, pero no fueron contundentes, pero pasó lo qué pasó y el resultado fue a favor de Omar”, explicó.

Además “Moggly” sufrió una lesión desde el primer round en la espinilla de la pierna izquierda.

“Desde el primer round desde que pateé la segunda patada, me abrí la espinilla empecé con un corte pequeño unos dos centímetros, pero se fue extendiendo y nunca dejé de patear y se siguió abriendo más, mi oponente era grande para esta división, por eso siempre estuve moviéndome”, relató.

Mencionó que el tiempo de recuperación será cerca de un mes.

“Me dijieron que de siete a 10 días me quitan las puntadas, y de tres a cuatro semanas para que sane, me voy a tomar unas 5 semanas de descanso para que no se vuelva abrir”.

Agregó que en el campamento tuvo sus dificultades por el Covid-19, aunado a que no se definía un oponente para él.

“Está difícil aquí la situación todos estamos en cuarentena, agarre la pelea de Omar cinco días antes del evento, me cambiaron el oponente seis veces, un día me preparaba para uno y otro para otro”.

Recalcó que aunque en ese combate se perdió, no dejará de pelar por sus sueños.

“Empecé a entrenar a los 18 años, tengo casi 12 años peleando como profesional, no ha sido fácil el viaje, dejar Tijuana, mi casa, si uno quiere llegar a lograr algo y seguir su sueño hay que proponérselo”.

Indicó que a diferencia de otros peleadores él no tiene nervios en los careos.

“Muchos peleadores se ponen nerviosos, pero yo no, a mi me gusta lo que hago, es parte de mi trabajo”.

Dijo que en algún momento le gustaría compartir el octágono con el brasileño Anderson Silva.

Añadió que no considera que la fama de estar en UFC lo haga perder el piso.

“La gente que me conoce sabe que soy bromista y pesado y no me creo por estar en la UFC, soy tijuanense y soy carrilludo, como me trates te trato”.

En su trayectoria como peleador le gustaría ser recordado como el mejor combatiente mexicano de artes marciales mixtas.

“Quiero que me recuerden como el mejor peleador de México, si amas lo qué haces es más divertido, disfruto el momento, ya que solo se vive una vez”.

Benítez planea seguir peleando en dos divisiones y continuar una vez que esté recuperado de su lesión.

“Yo quiero pelear en las dos categorías 155 y 145 libras, no tengo ningún rival en mente, en cuanto pueda mis planes es seguir entrenando, trabajar en lo que necesite trabajar para la próxima pelea y seguir adelante”, concluyó.