Jonathan Orozco y su fe intacta en Xolos

La fe de Jonathan Orozco es lo último que muere en Xolos.

El portero, referente y capitán de esta nueva etapa de los rojinegros consideró que todavía pueden salvar el torneo, en los próximos tres partidos se juegan la vida.

“Podemos revertir todo el torneo. Muchos nos dan por muertos, tenemos posibilidades, así sea mínima”, comentó en videoconferencia.

Los siguientes partidos del Club Tijuana son: el viernes contra Pachuca en casa, de visita para ante Monterrey para final de Copa MX y visita ante Gallos por la última jornada del Guardianes 2020.

El guardameta ha tomado el rol de líder del vestidor para intentar levantar el ánimo a los jugadores más jóvenes de un equipo que ha protagonizado la decepción del certamen por la cantidad de refuerzos y la propuesta del técnico Pablo Guede en Morelia.

“Les digo que no decaigan, el futbol te da, te quita, pero te regresa lo que es tuyo”, compartió.

Orozco reconoció que varios aspectos han mermado al conjunto, como la salida de Miller Bolaños y Ariel Nahuelpán, el tema de los 30 contagios de Covid, puntos que se dejaron ir en casa y perder todos los partidos de visita. “Parece que siempre vamos remando contra la corriente”, dijo.

Pero eso no lo toma como excusa o pretexto, sabe que el torneo no ha sido sencillo y eso no significa que estén descontentos con el entrenador.

“No me gusta dar excusas. Simplemente no se nos ha dado. Estamos a muerte con Pablo. Se define todo para nosotros”, concluyó.