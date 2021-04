Jona Orozco: fracaso total si Xolos queda fuera

El capitán de Xolos, Jonathan Orozco no esquiva el tema, si no clasifican al repechaje sería un fracaso.

Los rojinegros comenzaron a dejar tantos puntos en el camino que llegan a la última jornada del Guardianes 2021 con la obligación de vencer a Cruz Azul a domicilio y esperar que Pachuca y Mazatlán no ganen sus respectivos partidos.

Solo con esa combinación, aspiran al lugar once o doce de la tabla general. “Sería un fracaso total para nosotros por el plantel que tenemos, por la calidad, he hablado con algunos compañeros y nos sentimos en deuda, yo en lo personal me siento en deuda”, reflexionó el portero.

Consideró que para enfrentar a los cementeros en el Estadio Azteca tendrán de su lado a un aliado muy importante, Robert Dante Siboldi. “Es un gran equipo pero no es invencible, tenemos el plus de Robert, él armó esa plantilla, conoce sus virtudes, sus defectos” , mencionó por motivo del pasado azul del estratega uruguayo que actualmente dirige al Club Tijuana.

Sabe que será un partido que puede definir el futuro de varios integrantes de la plantilla, es ir con la mentalidad de ahora o nunca: “Despúes veremos para donde nos alcanza, si nos alcanza para clasificar o irnos de vacaciones”, acotó.

Este torneo no lograron darle la vuelta a su bajo rendimiento de visitante, de ocho partidos lejos de Tijuana, ganaron uno, empataron tres y perdieron cuatro.