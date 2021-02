Guede: nos tiene que servir para madurar

Pablo Guede piensa que sus Xolos van por la senda correcta, el entrenador dijo que pese a la derrota, su equipo no perdió las formas.

Los rojinegros se destacaron en los últimos minutos, cuando hicieron dos goles en tiempo de compensación para caer de forma honrosa 3-2.

“Me gustó la entrega hasta el minuto final, no perdimos la forma nunca, esto nos tiene que servir para seguir creciendo, madurando, que sea un equipo más sólido, no cometer los errores”,comentó.

Uno de los aspectos que buscará mejorar, es que sus jugadores cometan menos errores cuando no forzados por el rival. “Yo sé que no vamos a estar siempre con el 100% de los pases acertados y esas cosas, pero hay que tratar de bajar los errores no forzados”, apuntó.

En la lectura de partido que hizo, pocas veces resultó un escenario favorable para Xolos, argumentó que Tigres se cerró bien atrás y les dejó pocos espacios.

Guede, minimizó el tema de acumular seis partidos sin derrota y ser el último invicto en caer en el actual torneo.

“No le di bola a ese tema, sabes que en algún momento vas a perder, no es que nos ponga los pies en el suelo, nunca los levantamos, el equipo trabaja, entrena todos los días de forma intensa, los partidos los hacen intensos, esta derrota nos tiene que servir para madurar”, concluyó.