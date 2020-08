Guede: No hicimos un mal partido

Tijuana.- Pablo Guede comentó que va seguir en el intento de desarrollar su estilo de juego con los Xolos.

El arranque del Guardianes 2020 no ha sido el esperado para los dirigidos por Pablo Guede, se agotó el crédito de no tener juegos amistosos de pretemporada y el funcionamiento no muestra grandes mejoras.

Ni el entrenador encontró una explicación para lo que le sucede al equipo cuando va de visita. Perdieron 4-0 contra América, 2-1 ante León y el 3-0 ante Pumas.

“Es una cosa que tenemos que seguir analizando, tenemos que seguir creciendo con el juego que queremos”, mencionó en videoconferencia.

No atribuye esas derrotas ni a lo físico, ni a la altura y otro tema. Se lo adjudica a aspectos del funcionamiento colectivo en cada caso. Un síntoma diferente para cada descalabro.

El entrenador mencionó que el equipo luce mejor de la goleada recibida por el América a la fecha. “No hicimos un mal partido”, aseguró. “Soy el primero que reconozco cuando mi equipo juega mal”, agregó.

Sobre los refuerzos que están por llegar como Luis Leal, comentó que es un tema que está hablado con el presidente Jorgealberto Hank y el director deportivo, Ignacio Palou.