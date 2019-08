‘Se queda en rumores’: Kevin Balanta

Al menos por los próximos días, el futuro de Kevin Balanta estará ligado a Xolos y a Tijuana.

El medio de contención comentó que de momento solo son “rumores” los que lo vinculan al Salamanca de la Segunda B de España (Tercera División).

“El hoy de Kevin Balanta es Tijuana, no me han dicho nada concreto, mi empresario no me ha dicho nada, creo que se queda en rumores por el momento”, dijo el colombiano.

Pero en las palabras del joven de 22 años no se descarta la posibilidad de emigrar a otro club en un futuro.

“Sería una oportunidad bastante maravillosa también para mi familia, es un sueño muy grande y espero estar preparado para afrontarlo. Voy a seguir trabajando para encontrar una oportunidad como esas más adelante”, indicó.

SÍGUENOS EN NUESTRO PERFIL DE GOOGLE NEWS Y MANTENTE AL DÍA

Balanta llegó procedente del Deportivo Cali de Colombia apenas el torneo pasado y su adaptación al futbol mexicano no fue sencilla. Debutó hasta la penúltima fecha.

“Ese tiempo que estuve así me ha servido mucho para ir tomando conciencia de este futbol, un futbol más rápido del que venía yo acostumbrado a jugar, creo que ese periodo mucho me sirvió para llegar más en forma”, refirió a esos tiempos.