Se enfrentan Xolas a Querétaro en inicio de Liga MX Femenil-Clausura 2020

TIJUANA.- El equipo Femenil del Club Tijuana iniciará su participación en la Liga MX Femenil Clausura 2020 el próximo 6 de Enero en el Estadio Caliente, cuando se dispute el partido de la primera jornada del torneo ante el Querétaro FC.



En tanto, las Xoloitzcuintles tendrán su primer partido de visita el día 13 de Enero ante el CD Toluca en la cancha del Estadio Nemesio Diez.



En este torneo, el equipo dirigido por Carla Rossi sostendrán nueve partidos en el Mictlán ante los rivales: Querétaro FC, Puebla FC, FC Juárez, CD Guadalajara, Club América, Pumas UNAM, Club León, Cruz Azul y Tigres UANL.



Como visitante, el cuadro fronterizo jugará ante: CD Toluca, Monterrey, Atlas, Necaxa, Pachuca, Santos Laguna, Atlético de San Luis y Monarcas Morelia.



Calendario Club Tijuana Femenil vs Querétaro FC, 6 de Enero-Estadio Caliente



Fecha 2: CD Toluca vs Club Tijuana, 13 de Enero-Estadio Nemesio Diez



Fecha 3: Club Tijuana vs Puebla FC, 20 de Enero-Estadio Caliente



Fecha 4: Monterrey vs Club Tijuana, 27 de Enero-Estadio BBVA



Fecha 5: Club Tijuana vs FC Juárez, 3 de Febrero-Estadio Caliente



Fecha 6: Atlas vs Club Tijuana, 8 de Febrero-Cancha Alfredo Pistache Torres



Fecha 7: Club Tijuana vs CD Guadalajara, 17 de Febrero-Estadio Caliente



Fecha 8: Necaxa vs Club Tijuana, 21 de Febrero-Estadio Victoria



Fecha 9: Club Tijuana vs Club América, 2 de Marzo-Estadio Caliente



Fecha 10: Pachuca CF vs Club Tijuana, 16 de Marzo-Estadio Hidalgo



Fecha 11: Club Tijuana vs UNAM, 19 de Marzo-Estadio Caliente



Fecha 12: Club Tijuana vs Club León, 23 de Marzo-Estadio Caliente



Fecha 13: Santos Laguna vs Club Tijuana, 30 de Marzo-Estadio TSM Corona



Fecha 14: Club Tijuana vs Cruz Azul, 6 de Abril-Estadio Caliente



Fecha 15: Atlético de San Luis vs Club Tijuana, 20 de Abril-Estadio Alfonso Lastras



Fecha 16: Club Tijuana vs UANL, 27 de Abril-Estadio Caliente



Fecha 17: Monarcas Morelia vs Club Tijuana, 4 de Mayo-Estadio Morelos.