Conocen su camino

Con la desafiliación del Veracruz, la Liga MX se vio obligada a reestructurar su calendario, de nuevo son 18 equipos y seguirán algunas dinámicas como probar nuevos días y horarios de local para algunos equipos.

El primer juego del Clausura 2020 será precisamente en la frontera cuando el Club Tijuana reciba al Santos el viernes 10 de enero.

Xolos jugará como local los viernes, a excepción de cuando reciba a Necaxa el domingo 5 de abril y al FC Juárez el jueves 16 de abril. Su horario cuando jueguen en el Estadio Caliente se mantendrá en todos los casos a las 19:10.

De las visitas más destacadas que recibirán es la del América el viernes 24 de enero y la de Chivas el viernes 21 de febrero.

En cuanto a la fase de Octavos de Final de Copa MX, la ida se disputará el 21 o 22 de enero; la vuelta quedó asignada para el 28 y 29 de enero. Xolos terminó la fase de grupos en el sexto lugar y enfrentará al San Luis que fue el onceavo.

Los rojinegros se encuentran en su primera etapa de pretemporada que consiste en trabajo de playa en Mazatlán, Sinaloa. Hasta la fecha no han anunciado amistoso en Tijuana o en alguna otra sede.

ROL DE JUEGOS DE XOLOS EN CLAUSURA 2020

J1

Viernes 10 de enero

Xolos vs Santos



J2

Domingo 19 de enero

Gallos vs Xolos



J3

Viernes 24 de enero

Xolos vs América



J4

Viernes 31 de enero

Atlas vs Xolos



J5

Viernes 6 febrero

Xolos vs Toluca



J6

Viernes 14 de febrero

Morelia vs Xolos



J7

Viernes 21 de febrero

Xolos vs Chivas



J8

Viernes 28 de febrero

Xolos vs Puebla



J9

Sábado 7 de marzo

Cruz Azul vs Xolos



J10

Viernes 13 de marzo

Xolos vs Pachuca



J11

Domingo 22 de marzo

Pumas vs Xolos



J12

Domingo 5 de abril

Xolos vs Necaxa



J13

Sábado 11 de abril

Rayados vs Xolos



J14

Jueves 16 de abril

Xolos vs Juárez



J15

Sábado 25 de abril

León vs Xolos



J16

Sábado 2 de mayo

Tigres vs Xolos



J17

Viernes 8 de Mayo

Xolos vs San Luis