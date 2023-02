Reflexioné: “Si en el diccionario existe el diminutivo zocalillo; por qué no -aunque sea muy grande- lo magnífico e inauguro el aumentativo zocalazo”.

Y como tal, fue el gigantesco escenario para manifestar el enorme desacuerdo con la política aviesa de Andrés Manuel López Obrador, remedo de mandatario demócrata.

Imposible ocultar que fueron impresionantes y muy alentadoras las marchas del domingo, las que conglomeraron a multitudes de compatriotas que manifestaron su hartazgo contra la 4T que ya los tiene hasta la coronilla y, sin zafarme, declaro que yo también estoy hasta el copete del hijo ensoberbecido del municipio de Macuspana, Tabasco, mejor conocido como El Peje, para muchos, indigesto.

Pues bien, la marcha en defensa del INE bajo la consigna “mi voto no se toca”, propiciada por la trasgresión de la Reforma Electoral del sustituto Plan B de la 4T; que desvirtúa, limita y somete al INE hacia interese políticos partidistas, tergiversaciones que ipso facto fueron aprobadas por senadores morenistas y aliados de tan incongruente presidente…

Las multitudinarias manifestaciones fueron gigantescos tapabocas para AMLO, quien adelantó juicios asegurando “que los que marcharían no serían ciudadanos”. De un exabrupto los expulso como miembros del Estado Mexicano, les canceló sus derechos políticos y los tildó de conservadores, reaccionarios y retrógradas. ¿Todos? ¿Ni uno se salva? ¡Ah, qué jijos desobedientes que no le hacen caso a su ‘apa! ¿Qué no ven que las muchedumbres lo atosigan? Y se lanzaron en bola al puro: ¡Viva México, carbones!

PALABRA DE HOY: ZOCALAZO

En arquitectura, la palabra zócalo puede referirse a un friso, a un pedestal o una plataforma y, en la Ciudad de México, a la plaza principal. Como lo señalé al principio, su diminutivo es zocalillo y a partir de hoy (espero) su aumentativo sea zocalazo, que suena a golpe fuerte, como guamazo.

DE MI LIBRERO: RADIOGRAFÍA DEL PLAN B:

...

LA REFORMA ELECTORAL DE 2023 A EXAMEN.

De título largo y de contenido substancioso es el ensayo de Javier Martin Reyes y María Marvàn Laborde, del que cito: “No es una exageración decir que la reforma electoral conocida como Plan B significa el fin de la autonomía constitucional del Instituto Nacional Electoral.”

Cuando fue creado el INE, se le quita el control electoral al PRI; pero ahora, va a caer en manos de MORENA y su 4T. “En la reforma electoral de 1996 se ampliaron los márgenes de autonomía consagrados en la Constitución, hasta el punto de que el Poder Ejecutivo quedó al margen del IFE”.

Al fallar el Plan A, que pretendía modificar la Constitución; se salieron por a puerta de atrás para imponer el Plan B, que mutila leyes y reglamentos. Y, tal vez, lo más delicado sea la supresión de la estructura ejecutiva y operativa del INE.

Así el INE, de ser un organismo ciudadano se convertirá en un apéndice de gobierno. Por eso, para preservar la vida democrática del país, era impostergable que LOS CIUDADANOS le dieran a ALMO un ejemplar y resonante zocalazo.