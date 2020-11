Apenas hace tres semanas escribí sobre la palabra birlar ante la posibilidad de que le birlaran (robaran o volaran) la presidencia de Morena al polémico Porfirio Muñoz Ledo; y no diré que tuve boca de profeta porque yo no creía que eso no iba a suceder: Pero se consumó la debacle y Porfirio se quedó sin la silla presidencial (partidista, claro está).

Pero la última palabra no estaba dicha y Muñoz Ledo se le tiró a la yugular al Tribunal Electoral tildándolo de espurio (desde falso hasta bastardo) por haber reconocido el triunfo de Mario Delgado, alfil de Marcelo Ebrard quien también quiere una silla presidencial (pero la que está en Palacio Nacional).

Así se mueven las piezas en el tablero del ajedrez político morenista, en donde lo único que no podía suceder es que Muñoz Ledo y Delgado hicieran “tablas”. Uno tenía que ganar y, en la rebatinga por el poder, los “ebrardoristas” le dieron jaque mate a don Porfirio.

Ante ello, Muñoz Ledo hace un nuevo movimiento lanzando la consigna “incorpórate al servicio de la rebeldía” y abriendo otro talero quiere jugar en un nuevo partido político con el seudo nombre cibernético de “MODEM”; que en realidad es un acróstico poco o nada original de: “Movimiento Democrático de Morena”.

Y como vivimos en el país de las siglas, yo propongo: “AMLOSIS”, aclarando que el sufijo _osis denota una enfermedad infecciosa o parasitosis. Así, AMLOSIS pudiera significar: “Amigos de Muñoz Ledo viralizados”; no se le vaya ocurrir “Andrés Manuel López Obrador virulento”…

Bueno, sé que ni lo uno ni lo otro; pero con pergeñar a nadie incomodo. ¿O sí?

LA PALABRA DE HOY: YUGULAR

Del latín 'iugularis' que es relativo a garganta de 'iugulum' / 'iugulus'; y también del verbo 'iugulare' que significa degollar.

De la familia etimológica 'iugum' / yugo, de donde curiosamente proviene con cónyuge. Saque usted sus propias conclusiones. Lo que se confirma con la raíz indoeuropea 'yeug' que significa unir.

Ahora bien, la yugular es la vena que recibe sangre del cerebro pasando por la cara y cuello hasta desembocar en las venas subclavias situadas precisamente debajo de la clavícula. Esto derivado de la fisiología; pero figurativamente “irse contra la yugular” es tirarse a matar.

DE MI LIBRERO: DRÁCULA

Me gustó como remata su texto “La seducción del vampiro”, Santiago Birado, publicado en la revista Librújala: “… hay besos en el cuello que son tan irresistible que podemos estar dispuestos cambiar un instante sublime de placer por una condena para toda la eternidad”.

El texto viene a cuento, porque se refiere a la novela de Drácula, de Bram Stocker, de la que dice el articulista que hoy se sigue leyendo con la misma avidez como cuando fue publica en 1897.

La novela, cargada de un dinamismo imposible de abandonar, estructurada a través de notas periodísticas y documentos que le dan total verosimilitud a la imposibilidad racional de un relato de vampiros.

Pero no uno cualquiera; sino el conde Drácula de Transilvania, quien ejerce una atracción seductora para después clavar sus afilados colmillos en el cuello de su víctima: exactamente en la yugular.

*- El autor es profesor de Redacción Creativa en Cetys Universidad.