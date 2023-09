¿Ya usas Instagram como plataforma de Marketing?

Instagram es una red social con un poder brutal y, en la actualidad, una de las más populares y con más interacción. Su crecimiento en estos últimos 5 años ha sido increíble así que si quieres conseguir seguidores en Instagram de manera orgánica y bien hecha, sigue estos pasos que te muestro a continuación.

Por eso, apostar hoy por Instagram puede significar conseguir una interacción 10 veces mayor que en Facebook, quedando esta en un segundo plano a ojos de quienes buscan una red social en la que exponerse.

No obstante, conseguir seguidores, likes y otro tipo de interacciones no es algo que se logre de un día para otro. En mi experiencia en estos casi 8 años de emprendimiento puedo decir que Instagram fue y sigue siendo un gran aliado para crecer mi audiencia, clientes y seguidores.

Para establecer un perfil realmente atractivo y exitoso capaz de captar seguidores y de grupo generar interacción de forma natural requiere una dedicación y cuidado diario.

Puede ayudarte a conseguir más seguidores y aumentar el engagement de tu cuenta de Instagram, te muestro a continuación una serie de tips y consejos que podrás aplicar y te aseguro de algo servirán:

CÓMO CONSEGUIR MÁS SEGUIDORES EN INSTAGRAM (SIN ATAJOS)

OPTIMIZA AL MÁXIMO TU PERFIL DE INSTAGRAM

Aquí te muestro una serie de pasos a seguir para optimizar tu perfil y poder ganar seguidores cuando los usuarios entren a tu perfil.

* Sube tu logo o imagen clara a tu perfil. En caso de que sea necesario, puedes editarlas con algún programa. (No tienes que gastar) si vas comenzando)

* Proporciona a los usuarios una forma de ponerse en contacto contigo.

* Resalte información esencial sobre su negocio. ¡Diles quién eres y qué haces!

* Saca tu personalidad en tu descripción de 150 caracteres y resalta ese «algo» que te hace diferente.

* ¡Acuérdate de añadir un enlace de tu sitio web o página de ventas o servicios!

ESCRIBE UNA BIOGRAFÍA QUE DESTAQUE

Para darle un toque más llamativo y visual a tu bio de Instagram, puedes recurrir a aplicaciones como Fancytext, una web gratuita donde encontrarás fuentes variadas para utilizar en tu perfil:

SÉ CREATIVO Y LLAMA LA ATENCIÓN CON STORIES

Es posible que de todas las Stories de Instagram que ves a lo largo del día muy pocas de ellas te parezcan llamativas o interesantes. ¿Verdad?

Para que tus Stories consigan llamar la atención y eso ayude a conseguir seguidores de una manera más fácil necesitas algo más que constancia. Necesitas creatividad. Necesitas impactar.

Puede ocurrir que no te sientas o no seas muy creativo. En esos casos en los que la creatividad no fluya puedes inspirarte en otros usuarios o incluso recurrir a páginas donde ya tienes plantillas para Instagram, tanto en vídeo como en imagen, preparadas para ello.

USAR STORIES CREATIVAS E IMPACTANTES AYUDARÁ A CAPTAR NUEVOS SEGUIDORES

En la mayoría de los casos, estas plantillas están listas y optimizadas para solo sustituir el contenido (texto e imagen) por el tuyo. Así, podrás personalizar cada detalle de la misma haciendo que se diferencie de todas las demás.

UTILIZA HASHTAGS BIEN SELECCIONADOS

Instagram permite hasta 30 hashtags por publicación, pero eso no quiere decir que tengas que meter esos 30. De hecho, puede ser hasta perjudicial que lo hagas.

Al utilizar hashtags bien seleccionados en nuestras redes sociales podremos hacer que cualquier persona con los mismos intereses nos descubra.

ANALIZA Y DETECTA A TUS «MEJORES» SEGUIDORES

Algo fundamental en Instagram para poder ganar seguidores es ver quién te sigue, quien te deja de seguir y, por supuesto, «espiar» a quién te espía. Esto se traduce en ver quién se mete en tu perfil pero no te sigue así también analizarás tu público y competencia….

¡ Manos a la obra !

*- La autora es mamá, emprendedora y empresaria.