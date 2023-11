Ya salió el peine

El pasado fin de semana se llevó a cabo la final de Miss Universo y la candidata mexicana Melissa Flores, siempre estuvo en el grupo de cinco favoritas no sólo en grupos latinos, sino también europeos y asiáticos, pero lamentablemente no logró pasar ni al grupo de 20 semifinalistas.

Pensé, pobre chica, que bajón a su autoestima, porque yo en lo personal la tenía como una gran rival a vencer, pero a minutos de finalizar la transmisión por Internet se anunció que México sería sede en el 2024 y se anunció al empresario Raúl Rocha, como el dueño de la franquicia para nuestro país.

Imaginen lo que pasó por la mente de Lupita Jones, no son formas de decirle adiós, mucho menos no permitir que la Miss México avanzara, se nota que el conflicto entre la actual dueña Anne Jakrajutapit y la mexicalense se vio reflejado ese día, pero la Mexicana Universal ya debe sentirse mejor, ya que todo fue planeado y no quisieron que figurara entre las finalistas, es un hecho, sin duda.

Recordemos que la ex Miss Universo 1991 estuvo a cargo del concurso por 30 años y entre sus lineamientos estaba el no aceptar a mujeres transgéneros, ni pasadas de peso en su certamen.

Para rematar y darle la estocada final, se vienen a México la dueña y el empresario para hacer una gira de medios, se trajeron a concursantes como Tailandia, Colombia, Líbano, entre otras, pero no invitaron a la representante nacional, además la actual Miss Universo , Sheynnis Palacios de Nicaragua, estuvo en Guadalajara en un compromiso con patrocinadores.

Otra controversia fue el live que hizo Jones, donde advierte que Miss Universo está en bancarrota y que tuvieran cuidado los empresarios mexicanos porque les pueden cometer fraude, ya que la dueña tiene varias demandas

El caso es que Melissa Flores, debe entender que esto fue totalmente planeado para que no tuviera oportunidad de ganar la corona universal.

Y para finalizar se hace una rueda de prensa donde se presenta a la regiomontana Cynthia de la Vega como la nueva directora de Miss México Universo, recordemos que esta chica fue destituida de su título de Miss Mundo México y no pudo ir a representarnos durante la administración de Lupita Jones.

Dicen que la venganza es un plato que se come frío, ¿Será el caso? Qué rumbo tendrá el nuevo Miss Universo que cada vez es menos visto, no se transmitió en los canales abiertos acostumbrados, sólo por Telemundo Estados Unidos y la transmisión por la página de YouTube del certamen estuvo restringida para nuestro país.

¿Será el entierro de un certamen de belleza que tiene más de 70 años? Los patrocinadores seguirán apostándole? Veremos cuáles son las nuevas propuestas, pero de que el concurso está en decadencia, es real.

Gracias por su espacio que tengan un excelente fin de semana y síganme en Instagram como danieldelatorretj, hasta el próximo viernes.