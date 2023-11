Ya saben quiénes son y dónde están

Por el derecho a la libertad de expresión.

Como todas las anteriores aprehensiones de narcotraficantes de primera línea, la del Nini nos toma por sorpresa, pues no esperábamos que nadie de la cúpula de los carteles fuera a ser hecho preso. La noticia cae como una bomba por el alto nivel de compromiso que esta persona tenía con la delincuencia organizada. Néstor Isidro Pérez Salas, alias el Nini, fue sorprendido en su casa, en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, en pleno medio día. La calle donde fue el acontecimiento estaba sola, sin personas deambulando por ella, sin automóviles estacionados y sin un enorme despliegue de tropas rondando. Pareciera que era como una visita de rutina a la casa de un compadre. Nada trascendental. Sin embargo, según lo definen las notas periodísticas y los comentarios de conocedores del tema, era una persona super peligrosa, que, a los mismos jerarcas de los carteles, los tenía apesadumbrados, por el enorme poder y riqueza que estaba acumulando.

Lo significativo de esta acción de tipo militar es que, no parece que el aprehendido hubiera sido informado del operativo. Sus orejas y ojos no lo previnieron. En otras palabras, ya se había tomado la decisión y solo un grupo pequeño de personas, al parecer, estaba informado de a quién iban a arrestar ese día. Esto porque el operativo fue todo un éxito y no hubo ningún obstáculo que lo impidiera. Las fuerzas de inteligencia del cartel no lograron ser informados, y todo sucedió sin contratiempos. También se puede colegir que, o bien los jefes del Nini sabían el arresto y no movilizaron a nadie para defenderlo, o, cuando fueron informados optaron por no hacer nada y así, eliminaron a quién para estas fechas ya les era un estorbo.

Cuando fueron por Ovidio Guzmán la primera vez, el operativo nos dio la impresión de que todos, desde el miembro más bajo rango del cartel hasta el del más alto nivel, estaban informados de lo que iba a pasar. Casi inmediatamente, comenzaron las acciones para desatar una contraofensiva indiscriminada, que estaba dirigida a atacar a quién se les pusiera enfrente. Se bloquearon calles, se quemaron camiones de pasajeros urbanos y estatales, otros de transporte público pesado y, en general, se dejó ver con toda claridad, que la cosa iba en serio. El resultado fue que dejaron en libertad a Ovidio. Pero en este caso del Nini, nada pasó y ya está encarcelado y, según se aprecia en la poca información que aparece en la prensa, será extraditado a los Estados Unidos.

No deja de sorprender que quienes participaron en la operación quirúrgica de la aprehensión del Nini, estaban muy bien informados de dónde vivía, quiénes eran sus vecinos, qué rutas podría utilizar para intentar huir, y, sobre todo, si pudiera haber algún tipo de confrontación para defenderlo. Por el contrario, todo sucedió de manera pacífica, solo dos disparos para amedrentarlo cuando intentaba brincar de una azotea, y ya. En otras palabras, las autoridades gubernamentales conocen perfectamente los datos esenciales para efectuar la aprehensión, de cualquier miembro del crimen organizado, cuando existen órdenes para arrestarlos, tienen fotografías de ellos, conocen sus rutinas y, probablemente, se entrecruzan con ellos cuando los vigilan, por consiguiente, surge la pregunta, ¿por qué no los aprehenden?

Esta es solo una faceta que nos permite inferir que existe un enorme canal de corrupción, dentro del cual navegan las autoridades judiciales, las de investigaciones penales y la de los jueces y magistrados, encargados de darnos justicia. Por lo que los indicadores estadísticos de la criminalidad siempre van hacia arriba, de manera constante. Quienes cometen crímenes saben, con toda certeza, que no van a aprehenderlos, ni a investigarlos, ni va a pasarles nada. Están seguros de que la impunidad los acogerá. Al Nini le falló la estrategia porque comenzó a alardear y a querer subir de nivel. Por último, López Obrador y Biden, deberían reconocer que los carteles siguen intactos sin el Nini. Otro ya ocupa su lugar. Vale.

*El autor es licenciado en Economía con Maestría en Asuntos Internacionales por la UABC