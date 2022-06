Ya no es Estatal

Tijuana, Ensenada, Mexicali, Rosarito y Tecate son los municipios que forman el estado de Baja California. No estamos muy enterados si San Felipe y San Quintín ya están reconocidos como municipios del estado 29.

Pomposamente anuncian como Torneo Estatal de Béisbol de Primera Fuerza una competición que se pone en marcha el domingo 12 de junio, bajo la bandera de la Asociación Estatal, la que tiene secuestrada desde hace más de 20 años el paladín. La edición 2021 del mal llamado estatal se jugó con seis equipos, tres de Tijuana y tres de Ensenada.

El evento que inicia el domingo de enfrente se hará con ocho selecciones, pero todas de acá de la Zona Costa, pues los circuitos mexicalenses siguen haciéndole el feo a la Asociación Estatal, mientras el paladín siga al frente.

Y ni les afecta estar fuera de la normatividad, de la pelota federada, pues con las ligas que tienen en su propia asociación les alcanza para un torneo de mucha calidad.

Es decir, Mexicali juega su propio estatal y repetimos, con pelota de muy alto nivel.

En el estatal de la normatividad jugarán los Azules de Tijuana Municipal, que batallaron para designar a su manejador, Rosarito, Playas de Tijuana y La Mesa.

A Rosarito, comentan, regresó uno de los patrocinadores que abren alegremente la cartera, así que hay que tomar en cuenta a este equipo al marcar a los favoritos para pelear por la corona. El cetro, por cierto, lo defenderá la Liga Rural de Maneadero y de Ensenada también verán acción los conjuntos de Ensenada Industrial Comercial, Ensenada Municipal y Urbana Chapultepec. La Urbana Chapultepec arma su equipo única y exclusivamente para jugar el estatal, pues fuera de eso, poco se sabe de este circuito, uno de los tantos que afilió el paladín para sumar votos que necesita para seguir al frente de la asociación, además de los que le tienen pavor, temerosos de ser sancionados, en ocasiones hasta de por vida.

Al menos eso pasó con Salvador Guerrero y Chito Díaz, cuando aspiraron a sucederlo como presidente de la Asociación Estatal. El estatal se jugará a dos vueltas, avanzando a la semifinal los dos mejores de cada uno de los grupos.

Y luego la final, disputando el honor de ser base del seleccionado que representará a Baja California que el nacional de máxima categoría.

En la primera jornada, la del domingo de enfrente, Rural de Maneadero inicia la defensa de la corona ante la Industrial Comercial y en el Antonio Palacios, Ensenada Municipal serán anfitriones de Urbana Chapultepec.

Playas de Tijuana invade el campo Salvador Sierra Vera para medirse a los Azules de Tijuana Municipal y en el René Ortiz Campoy, Rosarito le hace los honores a La Mesa.

El domingo hay que ir a los campos de Otay, a ver juegos del torneo clase Mayor de la Liga Amateur de Tijuana, el circuito colorado, que no fue convocado al estatal, a lo que no le dieron la mayor importancia, pues el torneo que dedican a Luis Alonso Mendoza e Israel Velázquez, está bueno y los ganones son los leales aficionados colorados.

Se terminó el espacio para los Apuntes, que hasta aquí llegan… por hoy y como dato, Baja California es uno de los estados que registra más contagios de coronavirus, así que la recomendación es que no se relajen, sigan usando cubreboca, aunque no sea obligatorio y gel antibacterial, además de guardar la sana distancia, los cuidados no sobran.