Ya huele a aguinaldo

El aguinaldo es uno de los beneficios más esperados por los trabajadores durante todo el año y uno de los desembolsos más importantes para los empleadores, ya que simboliza ese dinero extra por todo un año de trabajo.

Ya se acerca la fecha límite para el pago de ese aguinaldo, lo cual es una prestación obligatoria que debe cubrirse a más tardar el 19 de diciembre y que comúnmente se destina a los gastos de las fiestas decembrinas. Como cada año, surgen algunas dudas sobre el cálculo para los trabajadores que no permanecieron todo el año en la misma empresa. Aunque actualmente los sistemas de nóminas ya están muy parametrizados, vale la pena recordar que, dependiendo de las políticas y planes de prestaciones, se calcula de una forma proporcional a los días trabajados durante el año.

Este beneficio obligatorio consiste actualmente en el pago de al menos quince días de salario, para quienes trabajaron durante todo el año, de conformidad con el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo. Aunque algunos empleadores pagan más días de conformidad con sus contratos colectivos de trabajo o sus propios planes de prestaciones. Además, la mayoría de las empresas organizan rifas, regalos, posadas y cenas navideñas como parte de los beneficios anuales a sus colaboradores.

Como se anunció en diversos medios, este año se presentaron algunas propuestas de reforma al artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, para aumentar el aguinaldo de ley de quince a treinta días, las cuales a la fecha no han sido aprobadas y es muy probable que se retomen hasta el siguiente periodo de sesiones en 2024. Por ahora se sugiere no confundir a sus colaboradores con esas iniciativas que siguen en proceso, al momento de entrega de este texto no ha habido cambios en la ley y siguen siendo los mismos quince días.

La reforma del aguinaldo digno deberá contemplar la exención fiscal correspondiente en la ley del Impuesto Sobre la Renta para que sea congruente.

Para efectos de la Ley del Seguro Social, el aguinaldo se considera una prestación fija por ser de cuantía previamente conocida, por lo que se integra al salario en el factor de prestaciones fijas.

En cuanto al beneficio que reciben los empleados, las instituciones bancarias hacen una gran labor de educación financiera en esta época del año para hacer conciencia entre los colaboradores, a fin de que establezcan sus prioridades al momento de recibir su aguinaldo, ahorrando o invirtiendo una parte. Ya será decisión del trabajador, lo importante es recordar que el aguinaldo es un derecho irrenunciable y muy esperado.

*- La autora es Contador Público Certificado especialista en Seguridad Social.