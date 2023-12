Ya huele a Navidad

Se acercan unas de las fechas favoritas de la mayoría de la gente que habita este planeta y es la Nochebuena y la Navidad, día de reunión familiar, villancicos y ricos platillos.

Cada región de nuestro país prepara la cena según las tradiciones y recetas que se han preparado durante años, por ejemplo en Tijuana y muchas regiones se prepara el típico pavo horneado, acompañado de puré de papa, ensalada y pasta.

La pierna de cerdo es mi platillo favorito, podría comerla todo el año, otras familias cocinan tamales en hoja de maíz o de plátano, rellenos de carne de res o puerco, rajas con queso y elote, también están los tamales de dulce.

¿Les gusta que lleven aceitunas? Ahí el dilema, pero un tamalito siempre es bien recibido acompañado de ensalada de coditos y frijoles puercos.

Hay gente que hace pozole o menudo para el recalentado y la resaca del día anterior, el lomo de cerdo agridulce también es común por estos lados de nuestro país.

Los que crecimos con la televisión tradicional, siempre escuchamos que en el Centro de México, específicamente en CDMX, lo que se acostumbra son romeritos y bacalao, aunque aquí es raro que alguien prepare dichos alimentos.

Mis amigos y contactos en redes me dicen que no se les antoja y a los que si les gusta, me dicen que quizá no lo saben preparar y que a ellos les queda muy bueno este platillo ¿Será?

Lo importante es agradecer lo que se sirva en esa mesa, somos afortunados por eso, así sea tamales o pavo, espero que tengan una excelente Navidad rodeados de su familia y amigos.

Felices fiestas y los invito a que me sigan en Instagram como danieldelatorretj, hasta el próximo viernes.