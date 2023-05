¿Y si no hay oposición?

Una pregunta que flota en el aire desde hace cuatro o cinco años en México es esta: ¿Dónde está la oposición? Es decir, ¿Dónde están los partidos que en teoría conformarían la oposición al gobierno de Morena y del presidente López Obrador? Sabemos que hay una coalición de partidos que formaron una asociación que se denomina “Va por México”, integrada por el PAN-PRI-PRD, pero hay muy pocas señales de vida.

Entonces, ¿hay o no hay oposición política en México? Para responder rápido digamos que sí hay una oposición a los gobiernos de Morena que brota desde la sociedad en general, pero no de los partidos opositores. Este es el punto. Hay un desfase enorme entre las voces de protesta e inconformidad contra el gobierno de Morena, y entre los partidos que, también en teoría, deberían nutrirse de esa inconformidad.

Esta es una característica muy importante del momento presente. Los partidos de la oposición no representan ni reflejan los sentimientos que están en ebullición en el seno de la sociedad, en especial ante la coyuntura político-electoral del cambio presidencial. Las voces de oposición se pueden ver en algunos medios de comunicación, entre algunos académicos y politólogos, en ciertos sectores de las clases medias, en grupos agraviados por las políticas de Morena, etcétera, pero no en los partidos de oposición. No en la medida que se esperaría.

Por eso también se siente que hay una oposición “invertebrada”, de muchas voces pero desarticuladas y sin una propuesta bien definida. En términos generales y para decirlo de otro modo, esto que vemos es el terreno amplio de la inconformidad y el malestar contra el gobierno de Morena y el estilo pendenciero del presidente López Obrador. Pero este malestar no necesariamente se traduce en una oposición política, como la conocemos convencionalmente.

Ahora, ¿por qué no hay o no aparecen los partidos de oposición? Por una razón muy sencilla: porque están pulverizados, primero por la fulminante derrota electoral de 2018; segundo por la enorme pérdida de espacios de poder a nivel nacional y en los estados y, tercero, porque todos o la mayoría no han tenido capacidad de recomponerse y replantearse una nueva ruta de actuación.

La derrota electoral de 2018 significó un profundo desgarramiento interno en partidos como el PAN y el PRI; se avivaron contradicciones internas y las mafias partidistas empezaron una guerra entre sí. El caso más patético es el del PRI, pero igual ha sucedido con el PAN y el PRD. En realidad, son partidos que quedaron “descabezados” tanto a nivel nacional como local.

En este derrumbe o desmantelamiento del viejo sistema de partidos en México han ocurrido, además, dos hechos simultáneos: por un lado la pérdida de casi todos sus espacios de poder y, por otro, la embestida que López Obrador ha emprendido contra estos partidos, principalmente contra el PAN, impidiendo con ello que puedan re articularse.

Otro factor que ha significado un duro golpe para todos los partidos políticos, quizás el más determinante de todos, es el haber puesto al descubierto por parte del gobierno actual el entramado de corrupción y pillaje en el que gobernaron tanto el PAN como el PRI durante los últimos años. La conclusión es obvia: esos gobiernos, en general, se sostuvieron en un montón de mentiras y corruptelas.

Todo esto hace bastante difícil que los partidos de oposición puedan regresar o puedan ser vistos como una alternativa electoral, por lo menos durante un buen tiempo. Para poder recomponerse y plantearse un camino nuevo, estos partidos tendrían que cambiar a sus dirigencias actuales que están muy por debajo de lo que exige el momento político. Pero, además, tendrían que “reinventarse”, revisar sus enfoques y programas, así como adoptar un nuevo código de ética para seguir haciendo política.

Es evidente que esto no va a suceder en uno o dos años, por lo que vamos hacia un escenario electoral en donde los partidos de oposición llegarán débiles a la contienda del 24, salvo que en un acto de iluminación acuerden un candidato o una candidata presidencial con un perfil que pueda competir contra Morena. Por otra parte, si en la próxima elección de junio en el Estado de México terminan derrotados, el desánimo dominará la elección presidencial.

Todo esto no significa que haya que dejar de inconformarse y señalar los yerros del gobierno de Morena y los peligros que entraña que poco a poco se vaya imponiendo un estilo autoritario de gobernar y de incompetencia generalizada. Morena podrá seguir teniendo mayoría, pero su legitimidad se está deteriorando aceleradamente, que es lo mismo lo que les pasó a los otros partidos.

En realidad estamos ante una crisis de alternativas políticas, pero hay que seguir insistiendo.

