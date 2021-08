¿Y si la CNTE no quiere regresar?

Pues ya lo dijo el presidente López Obrador que las clases iniciarán, contra viento y marea, sin embargo, el sector intransigente y belicoso del magisterio ya ha manifestado su rechazo a regresar a las clases, pues lo suyo son la quema de camiones, los paros de labores, el cierre de carreteras o la obstrucción de las vías férreas del país. Ese grupo violento del sindicato magisterial es la CNTE. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se crea en 1979 como una alternativa de afiliación al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) por grupos de maestros disidentes principalmente del sur del país. En esa época el dirigente nacional de los maestros era Carlos Jonguitud Barrios, quien fue Gobernador de San Luis Potosí y como buen cacique llegó a ordenar el asesinato de varios maestros que eran contrarios a sus intereses. Durante el sexenio de Salinas de Gortari es destituido y se nombra en su lugar a Elba Esther Gordillo Morales al frente del Sindicato. Durante todo ese tiempo, la CNTE fue cobrando fuerza, principalmente en Chiapas y Oaxaca, para después crecer en Guerrero y Michoacán y en varias secciones en el Distrito Federal. Mientras más crecía, iba endureciendo más su discurso, hasta llegar al uso de la fuerza. Para darnos una idea de su fuerza, en Oaxaca, por ejemplo el entonces gobernador Gabino Cué declaró en el 2015 que, en su entidad en los últimos 10 años, la CNTE había manejado 141 mil mdp., de los cuales solo el 15 por ciento de ese dinero era para mejorar las escuelas de Oaxaca; el resto de los recursos se destinaba al sueldo y abultados bonos de sus trabajadores. Curiosamente, en las entidades en donde la CNTE tiene representación, (Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Guerrero, etc.), es donde mas mal han salido los resultados de la prueba PISA, aquella que mide el desempeño de los educandos en las principales áreas del conocimiento. La prueba PISA 2015, fue aplicada en 72 países en el mundo, midiendo varios aspectos del rendimiento escolar, en las áreas de ciencias, lectura y matemáticas. El resultado mundial arroja que el país número uno es Singapur y a nivel latinoamericano Chile es el primero de la región, con el lugar 44, seguido de Uruguay (47) y Costa Rica (55), México tiene el nada honroso lugar 58 de 72 en el mundo. Según Gabriela Ramos, Directora de Gabinete y Sherpa de la OCDE, México no obtiene mejores resultados, porque el Sistema Educativo no está enfocado en recompensar el mérito de alumnos y docentes, pese a que se está invirtiendo por alumno 27 mil 848 dólares entre los seis y 15 años, y que los maestros mexicanos están bien pagados, en virtud de que el tema sindical no permite respirar al sistema. Invertimos en México casi la media de los países de la OCDE, la cual es del 6% del PIB, pero el sindicato es el lastre que impide el desarrollo y creo que seguiremos así, pues ya lo dijo el presidente: ‘Si hay maestros que no quieren dar clases, no hay problema”.

*- El autor es asesor empresarial en cabildeo.