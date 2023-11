¡Y arrancan!

Son muchos los morenistas que pretenden alcanzar la candidatura por la Presidencia Municipal de Rosarito, el primero que se inscribió fue el subsecretario de Gobierno del Estado, Daniel Gutiérrez, quien se desveló para que en los primeros minutos del 20 de noviembre realizará su registro, pero también lo ha hecho ya Edgar Robles, el eterno encargado del despacho de la Dirección de Verificación.

Se preparan para hacer lo propio el Secretario General de Gobierno, José Luis Alcalá, el Síndico Jaime Ibarra, el Tesorero Manuel Zermeño y el Secretario de Bienestar, Daniel Garduño.

También está en la lista Fidel Mogollón, pero éste esperará casi al final pues ya tiene listo tremendo pachangón para anunciar su inscripción “respaldado” por sus seguidores y la lista sigue creciendo, porque todavía falta conocer a los candidatos del Verde y el PES, que según se dice formarán parte de la alianza con Morena.

De mujeres, se habla de Rosina del Villar, Rocío Adame y Stephanie Esquivel.

Por el lado del Frente Amplio por México (FAM), están listos Ricardo Cabrales, Héctor Contreras y Francisco Guzmán, mujeres no se han pronunciado pues se busca que sea un hombre quien encabece su causa.

A esta interminable lista hay que añadir al candidato del PT, que no hará alianza con Morena por obvias razones. Seguramente los descalabrados serán muchos, habrá que ver quiénes se disciplinan u optan por hacer alianzas aunque sean de facto con sus contrarios, algo nada raro en Rosarito, pues cómo olvidar que la ex alcaldesa, Mirna Rincón, en ese entonces panista no sólo le entregó el gobierno a la morenista Araceli Brown, sino hasta se dio el lujo de bailar con ella públicamente el día de su triunfo.

La alcaldesa de Mexicali, Norma Bustamante Martínez, señaló que si irá por la reelección y que se estaría anotando en el proceso interno de Morena durante la recta final del registro, es decir hoy por la noche.

Todo indica que esta candidatura la estaría disputando con el Secretario del Agua, Armando Fernández Samaniego, quien en más de una ocasión ha señalado que buscará la alcaldía, y en sus redes sociales colocó una imagen con la alcaldesa de Mexicali, Norma Bustamante con la leyenda “Vengo del Futuro”.

Por cierto, comentan que donde sí sorprendió la renuncia de un funcionario fue en el Sistema Educativo, luego de que Juan Eugenio Carpio dejara el cargo como director del Cobach, supuestamente para buscar ser candidato a una diputación. Quien también anunció que se registró para buscar la candidatura a la alcaldía pero por el Partido del Trabajo, es el diputado local,

Marco Antonio Blásquez, hay que recordar que en Baja California, en los cargos locales, no habrá coalición con Morena, por lo que el partido rojo irá solo en la contienda electoral. En cuanto a las diputaciones, quien ya empezó con todo a salir a “la agenda comunitaria legislativa”, es el legislador, Manuel Guerrero Luna a quien se le ha visto promocionando a través de sus redes sociales encuentros con distintas comunidades de la ciudad y el Valle de Mexicali. Por cierto, comentan que el legislador anda muy emocionado promocionando el plan estatal de vivienda con la burocracia, dicen las malas lenguas que está señalando que las viviendas que se realicen se ofrecerían primero a los burócratas, habrá que preguntarle si esto es con la finalidad de volver a ganarse a la burocracia, luego del palo que le dieron en las pasadas elecciones sindicales.

Y por Tecate, ayer hicieron una transmisión en vivo en conjunto el diputado Román Cota y el alcalde Darío Benítez, quienes dieron a conocer que ambos se anotaron tras la candidatura a la Alcaldía.