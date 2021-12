Whatsapp Business como herramienta de ventas

Whatsapp está instalado en 2.5 mil millones de dispositivos, para que se den una idea, según un estudio publicado el 95% de tus clientes tiene su número asociado a Whatsapp, es decir, que tus clientes tienen Whatsapp y tú estás a un clic de ellos. Lo primero que debes de hacer es designar un número comercial para que no uses el personal y descargar Whatsapp Business.

¿Para qué sirve? En Whatsapp Business puedes configurar el perfil de tu empresa, subir un catálogo de productos, anunciar tu ubicación y sitio web, mostrar tus horarios de servicio hasta ofrecer tu correo electrónico. Puedes tener un mejor manejo de nuestros contactos, porque puedes utilizar la funcionalidad de etiquetas, que te explico mas adelante.

Y por último puedes utilizarlo para ofrecer un mejor servicio a clientes, puedes configurar un mensaje de bienvenida como respuesta al primer mensaje que te mande el cliente, o bien, puedes utilizar las respuestas automáticas a preguntas específicas ¿cómo? pues identificando las palabras clave, ejemplo, si el mensaje que te manda tu cliente contiene la palabra “precio” entonces activa la respuesta automática. También tiene la funcionalidad de configurar una respuesta cuando estás ausente “en un momento te atenderemos”.

¿Cómo hacemos para que nuestros clientes nos manden un Whatsapp? tienes que hacer un enlace, una url y configurarla en tus botones de mensaje de Facebook, o en tu sitio web, puedes utilizar una imagen del icono de Whatsapp por ejemplo y configurar el enlace. En mi sitio web marcelamexia.com hay un generador de enlaces de Whatsapp, entra, haz clic en el menú donde dice Whatsapp y escribes tu numero con 10 dígitos y abajo redactas un pequeño mensaje, ojo, es el texto que te llegará a ti desde el Whatsapp de tu cliente, utilízalo para identificar de d dónde te están enviando el mensaje, de que producto, o de que plataforma. Por ejemplo, si lo configuras en tu Facebook: “Hola, te vi en Facebook, quiero información”, ese texto le aparecerá a tu cliente antes de hacer clic en el botón ENVIAR de su Whatsapp.

Así tus clientes te contactarán a ti y no al revés. Ahora si, consejos:

1. Cuando te llegue el mensaje puedes identificar a tus clientes con las etiquetas de Whatsapp Business “nuevo cliente”, “nuevo pedido”, “pago pendiente”, “pagado”, pedido finalizado”, tu puedes crear etiquetas.

2. Nunca nunca nunca, mandes SPAM, no trates de vender a diestra y siniestra, si no te solicitan información, el intrusivo corre el riesgo de que lo bloqueen.

3. Evita convertirte en un robot, está bien una respuesta automática peeeero tienes que atender a tus clientes one to one, usa tu nombre real, así nombre y apellido, no uses sobrenombres como “el mejor producto.. te desea feliz navidad?” pos no...

4. Tu foto de perfil por el amor de dios cuídala, aparecerá en todas las pantallas ¿con quién está hablando tu cliente? con un producto o con una persona?, una foto honesta, sonriendo, cuidadita por favor

5. Reglas básicas de redacción, mayúsculas equivale a gritar, usa emojis, les encanta a nuestros clientes. y por favor, una mala ortografía equivale a hablar con un cilantrazo en el diente.

6. Escribe diálogos de valor, ten redactado ya lo que les vas a mandar.

Si te crece el enano, tendrás que utilizar algún software para gestionar muchos clientes a la vez, ya hay disponibles eso te lo cuento en otra ocasión, por lo pronto te dejo una primicia: Próximamente WHATSAPP PAY, podrás recibir dinero a través de Whatsapp sin costo para tu cliente. Si te sirve la información que te doy, házmelo saber en mis redes sociales ¡conversemos!