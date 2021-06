Voto razonado de castigo

Soy de los que, siendo de clase media, pensante y con una clara tendencia política a la derecha (pro-empresa) voté por López Obrador en la elección del 2018. Si, soy de esos treinta millones de votos que tanto presume el Presidente y sus seguidores acérrimos, pero, ya se los había dicho antes ¡que error tan grande cometí!.

El Presidente que nos vendió esperanza (y se la compramos) ha resultado todo lo negativo que nos dijo que no sería. Creí en esa elección presidencial que necesitábamos un giro, una vuelta de 180 grados, solo que jamás imaginé que para mal. Que digo mal, pésimo.

En este 2021 mis cuatro votos serán de castigo, pero también muy racionales. No quiero saber nada de esta gente que tanto daño le está haciendo a mi país. No supieron, no entendieron cómo sacarnos del atolladero en el que ya estábamos metidos sino que además siguen en los errores del pasado. Con un solo medidor basta: hoy existen 10 millones de pobres adicionales a los que heredó Peña Nieto. Símbolo inequívoco que sus políticas públicas no están funcionando. No es posible vivir de un subsidio gubernamental sino que, por el contrario, es necesaria una política que incentive la inversión privada. No dar de comer pescado, sino enseñar a pescar. Así de simple, así de complicado.

Por eso todos mis votos serán contrarios a lo que representa Morena y sus aliados. Da igual si me caen bien o incluso sus candidatos son mis amigos (que hay varios). No puedo votar a favor de un proyecto que no va a ningún lado o peor aún, va al desastre absoluto. Urge pararlos.

Aunque el voto es de castigo, quiero creer que es un voto razonado con los mejores perfiles, pero también por lo que actualmente se requiere, así que ahí van:

Para Diputado del V Distrito electoral (federal) me decidí por Jaime Martínez Veloz (PAN-PRI-PRD), un hombre pragmático, conocedor del ambiente político y legislativo que puede representar un gran perfil en la futura conformación de la Cámara de Diputados. Apuesto a un gran representante.

Para diputado local, por el 9 distrito, mi voto será para Christian Orozco (MC) por tres motivos muy claros. Christian tuvo el valor de registrarte para representar abiertamente a la comunidad gay como su candidato (¡ya basta de homofobia en todos los niveles de la vida y de Gobierno!) y además es una persona que se ha consolidado en su ejercicio profesional como comunicador y empresario gastronómico (¿a quién no le gusta un pastel de crepas de Barbas & Cake?). Además representa un partido que creo que será clave en el futuro del país.

Para Gobernador, voy el Ing. Jorge Hank Rhon (PES). Un hombre que llegó a BC con todas las ventajas a su favor hace 35 años y que no solo supo aprovecharlas sino que acrecentó sus negocios por el mundo. Su leyenda negra, como él mismo dice, es muy negra, pero eso no le ha impedido ser una empresa socialmente responsable y pensar en el bienestar de la gente e incluso de la imagen de la ciudad con su equipo de futbol.

Para Presidente Municipal votaré por Jorge Ramos Hernández (PAN-PRI-PRD). Tengo 12 años defendiéndolo como el mejor alcalde que ha tenido Tijuana y creo que trae toda la energía para superarse a sí mismo. Jorge es una máquina de ideas y una garantía de que se pueden hacer las cosas mejor esta vez.

Espero que podamos coincidir en nuestros votos y si me toca la fortuna de ver ganar a mis opciones, espero podamos festejarlos juntos. Si no, como siempre, seguiré trabajando para que quien esté representándonos haga lo único que deseo de todo gobernante: que nos deje un mejor lugar para vivir cuando termine su mandato.

* El autor es empresario, turistólogo y un enamorado de su ciudad.