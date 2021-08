¡Volaron los registros del Medio de Tijuana!

Y por fin se hizo oficial el anuncio del Medio Maratón de Tijuana que tanto esperaban los corredores de la región. El martes pasado se celebró la reunión del IMDET con los medios de comunicación para dar los detalles del gran evento que se hará finalmente el 22 de agosto. Los corredores en cuanto supieron, se lanzaron a inscribirse y en solo 10 horas se agotaron los registros, ya que ahora se limitó la participación a 2,500 corredores, siendo que en el 2019 recordamos que lo corrieron 5,200.

El Medio Maratón arrancará frente al Parque Morelos en punto de las 6.30 am. Los premios en efectivo ahora serán menores a otras ediciones, pero los 5 primeros lugares absolutos varonil y femenil se llevarán desde los 20 mil pesos a los 5 mil pesos, para los 3 mejores tijuanenses y residentes habrá premios de 5, 4 y 3 mil pesos, lo mismo que ganarán los de Sillas de Rueda y débiles visuales, mientras que las diversas categorías por edades, los tres primeros recibirán 3, 2 y mil pesos.

A todos los participantes se les entregarán medallas y playeras conmemorativas y habrá protocolos sanitarios como el uso de cubrebocas antes y después de hacer el recorrido. Además, se pedirá el comprobante de vacunación o una prueba negativa de Covid

Por fin se pudo hacer el evento tan esperado, pero hay descontento entre los corredores que no alcanzaron a registrarse, así como entre algunos atletas especiales o con alguna discapacidad que no se contemplan en las categorías. De cualquier manera, es una gran noticia la realización del Medio Maratón de Tijuana que en el 2020 no se pudo llevar a cabo por la pandemia.

Y tocando el tema del atletismo en los Juegos Olímpicos, algo que merece una columna aparte, por lo pronto hablaremos de lo que han hecho los mexicanos. Edgar Rivera en salto de altura, con solo 2.21m, no logró clasificar a la final quedando 10 cm abajo de su récord mexicano. Diego del Real cuarto en el Lanzamiento de Martillo en Río 2016 y poseedor del récord mexicano de 78.68m, estuvo abajo de su nivel y con 75.17m se quedó corto para pasar a la final. Laura Galván en los 5,000 mts ocupó el lugar 11 de su “heat” sin poder pasar a la final, pero fue destacado que con 15.00.16 rompió su récord mexicano bajándolo 2 segundos. En los mil 500 mts, Laura se quedó a 5 centésimas de su otro récord mexicano con 4.08.15, pero aun así tampoco logró pasar a la siguiente fase al quedar en el lugar 12.

Tonatiu López en los 800 mts hizo abrigar esperanzas pues con 1.43.44 se encontraba con la quinta mejor marca del año a nivel mundial y con 1.46.14 ganó el primer lugar en su heat clasificatorio. En la semifinal fue tercero con 1.44.77 y algo lamentable fue que por sólo 3 centésimas no pudo pasar a la final. Paula Moran pasó a la semifinal quedando tercera con 51.18, pero ya no pudo avanzar al quedar 5ta en la semifinal con 51.06 quedando a solo 4 centésimas de su mejor marca.

Las esperanzas de medalla en atletismo se diluyen y ya solo quedan las actuaciones de los marchistas y maratonistas que estarán lejos de los primeros lugares, si acaso Alegna González en 20km marcha podría meterse en el “top ten”.

En menos de 12 horas se acabaron los 2 mil 500 números para participar en el Medio Maratón de Tijuana y el Instituto Municipal del Deporte no contempla habilitar más.

Apenas el martes se hizo el anuncio oficial del evento para el domingo 22 de agosto con salida y meta en el Parque Morelos “para la noche se habían agotado”, dijo la directora del IMDET, María Antonieta Gómez sobre las inscripciones.

“Es una cifra que nos permitieron las autoridades (del sector salud, por la pandemia del Covid-19), es un número que se puede controlar para que todos sigan con protocolos”, comentó.

“Si por mi fuera, lo hubiéramos habilitado para 5 mil corredores”, mencionó. Esa cifra es la convocatoria normal que ha alcanzado

