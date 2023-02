Viene una reforma electoral ilegal

No creo que sea una mala idea modificar algunos aspectos de las leyes electorales en nuestro país que fueron basados en la desconfianza por esa extraña tendencia a la transa tan arraigado en nuestra cultura.

Pero, como todo en los sistemas legales, hay que seguir un procedimiento: nuestro sistema electoral lo elevamos a rango constitucional y si hay que modificarlo debemos empezar por modificar la Constitución.

Leí varios artículos de opinión sobre el tema, escuché análisis completos de especialistas en derecho electoral y participé en una conferencia presencial con el Presidente del INE Lorenzo Córdova y todos coinciden en algo fundamental: la reforma propuesta, mejor conocida como plan B, contraviene a lo que dicta la Constitución.

Da igual el contenido y si tiene coherencia hacer un cambio a las reglas para la elección del 2024 que inicia en unos cuantos meses, el problema de la propuesta presentada no tiene que ver con ello.

¿Qué Lorenzo Córdova y los consejeros ganan mucho más dinero que lo que gana el Presidente de la República y eso es ilegal? ¿Que no tiene caso duplicar organismos electorales en la federación y en los estados? ¿Qué es ilógico que nuestro sistema electoral sea tan caro, incluyendo el dineral con el que financiamos (que tiramos) en los partidos políticos? ¿Qué debemos transitar a un sistema de confianza en los procesos electorales y dejar de duplicar reglas y procedimientos? ¿Que no tiene caso sancionar a los partidos políticos por hacer triquiñuelas antes, durante y después de la jornada electoral? ¿Que para qué sancionamos a los funcionarios públicos que de todas maneras desvían recursos públicos en las elecciones? ¿Qué hay que dejar que los partidos políticos lo sean obtengan o no un porcentaje mínimo de votos en la elección?

Bueno, solo que para reformar todo eso hay que cambiar la Constitución y no una ley que de ella emana. Ahí está el meollo del asunto. Una ley no está por encima de la carta magna. Ahí es donde se equivocan los defensores a ultranza de la modificación (todos seguidores del régimen).

El plan B es un error jurídico y político hecho por un berrinche gubernamental porque en su momento no pudieron modificar la ley suprema por no tener los votos suficientes y hoy pretenden hacerlo modificando una ley secundaria. No debemos permitirlo. La ley es la ley, le guste o no le guste al Presidente de la República.

Por eso decidí acudir a la manifestación contra la aprobación de dicha reforma en el Senado en los siguientes días. Da igual que después mediante amparos y controversias constitucionales podamos echar abajo dicho contrasentido. Hay que expresar nuestro desacuerdo ante una modificación que, además, nadie pidió, con nadie se consensó y es una ilegalidad.

Me pronuncio porque las reglas se queden como están y que gane quien obtenga más votos en la siguiente elección. No le busquemos tres pies al gato.

Te veo el domingo 26 de febrero, 11 am en la Glorieta Cuauhtémoc en Tijuana o en cualquiera de las 71 ciudades donde habrá concentración. No perdamos lo poco que hemos ganado en certidumbre electoral.