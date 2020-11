¿Qué tan frustrante es para el médico o el paciente una consulta por video? En una plataforma común se puede escuchar y ver, eso no es poca cosa. Hay especialidades a las que les será insuficiente, necesitan intervenir directamente en el cuerpo. Ni la robótica más compleja en medicina, por ejemplo, la que se les ofrece a los astronautas, puede suplir la intervención de un médico. Hay especialidades como la psiquiatría en que la videomedicina resulta suficiente, la mayoría de mis pacientes quedan bien atendidos por este medio. Algunos me han solicitado mantengamos el video después de la fase crítica de la pandemia, les resulta muy cómodo no trasladarse, no por solamente ahorrarse tiempo y esfuerzo, sino que por su propio trastorno no les es fácil salir o entrevistarse con un psiquiatra presencial. He visto muchos pacientes de primera vez por este medio y ninguno ha dado señales de estar incómodo o sentir insuficiente atención. Los que ya conocía ahora los veo desde otra perspectiva ambiental, ellos ven mi consultorio, como siempre, pero yo veo su casa, o su carro, o su oficina, o su patio, en fin, que entra uno hasta la cocina. La familiaridad con que te trata el paciente psiquiátrico hace que te muestren su entorno sin inmutarse. Es inevitable observar su ambiente, un cuadro, sus mascotas, la cama, el recorrido porque fue a buscar tal cosa, el tiradero, la imagen religiosa, el abandono y podría dar una larga lista de nuevas observaciones sobre el paciente. Cuento con los dedos aquellos que solicitan sólo por audio y sin imagen, sus patologías lo explican. Al paranoide, por ejemplo, no le es fácil exponerse a internet, suelen tener delirios de control y vigilancia. A los pacientes psicóticos a quienes consulto casi siempre junto a un familiar la consulta en línea les está facilitando el acceso por saberse en su zona de confort. Los que tienen un trastorno de ansiedad y de por sí tenían miedo a salir de casa, ahora con la videoconsulta están más tranquilos, pueden quedarse confinados por la pandemia. Hasta el paciente que espera el año próximo consultar presencialmente conmigo, mientras tanto está cómodamente guardando medidas sanitarias al no tener que salir. Muy pocos pacientes me solicitan una consulta presencial como condición para verme, los derivo a algún colega que esté atendiendo presencialmente. Todos los médicos estamos aprendiendo a responder en esta crisis, cada uno acorde a su especialidad o vulnerabilidad ante un posible contagio. Algunos están en una situación comprometida que los expone inevitablemente al paciente Covid, los psiquiatras somos privilegiados por la videoconsulta y nos solidarizamos con los que se exponen constantemente, todo el personal sanitario expuesto es el héroe del 2020 y del 2021.

* El autor es siquiatra y ejerce en Tijuana.