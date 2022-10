Vecinos incómodos

Ayer tuve una experiencia molesta con una de mis vecinas de la Colonia, tengo ocho años radicando en ella y la he visto creo máximo 10 veces en todos esos años. Es una persona solitaria, no tiene amigos, no sé si tiene familia o hijos.

Creo que desde que era adolescente no me había tocado ir a decirle a un vecino que deje de molestar, ya que todo le parece mal y se inventa historias dignas para Netflix.

Las principales causas por las que un vecino se puede molestar son porque te estacionas frente a su casa, aunque éste no pague para tener su línea amarilla, porque tienes la música muy alta o porque saca la basura el día que no pasa el camión del municipio, en fin, algo de todos los días.

No sé si fue a raíz de la pandemia que los humanos sacaron lo peor de sí mismos, ya que otro vecino se molesta si mi perro ladra y si mi gato sale al patio, nada les parece.

Veo publicaciones de otros grupos de colonias más fifís como La Cacho (viví un tiempo ahí, por eso sigo en el grupo de colonos), esa página de Facebook parece un buzón de quejas, primero por el ruido que provocan las construcciones de edificios, porque tienen festejos seguidos y no los dejan dormir, se quejan de la kermés del Progreso y de los cráteres que invaden toda la calle Colombia.

Lo que sí, es imposible estacionarse en el área, ya que casi todo es área comercial, desde restaurantes, bares, cafés y plazas comerciales.

Por eso me acordé de unas canciones que hablan del tema como “Mi vecina” de Yuri que dice “con una falsa sonrisa se me hace la aparecida y me examina de arriba a abajo con interés, que linda la vecinita, siempre tan preocupadita”.

Y otra de Olé Olé llamada “Vecina” que habla de la anciana distinguida, que pretende manipular la vida de todo el edificio, da su queja a todo el vecindario para ser víctima de su voz, ¡oh!, vecina tan divina.

No sé si ustedes que me están leyendo en este momento se han dado cuenta que la gente en la calle anda muy agresiva, manejan como desquiciados, no hacen los altos de disco, no respetan los semáforos, no cuidan la ciudad, tiran basura, por ejemplo vayan un domingo a Playas de Tijuana y la gente que va no cuida el espacio, dejan basura, toman cerveza, dejan ahí los botes y los huesos de su pollo rostizado, una nula educación y civismo. Creo que ya me desahogué....

Muchas gracias por su espacio, que tengan un excelente fin de semana y los invito a que me sigan en Instagram como @danieldelatorretj.