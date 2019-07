¿Vacaciones? Ud. necesita estas apps

Espero de todo corazón que usted pueda gozar de vacaciones en este verano, si no, de todas maneras lea, para que se le antoje o bien, para usar las herramientas en el futuro.

Me pareció de bastante utilidad compartir con usted algunas aplicaciones (apps) que le pueden ayudar a disfrutar mejor; estaba analizando sobre qué tema escribir y me acordé de una amiga mía que perdió un vuelo por no hacer check in en el celular, entonces aquí le dejo algunas que yo uso y me dice qué le parece.

Apps para planear las vacaciones:

Para vuelos le recomiendo usar las aplicaciones nativas de las aerolíneas: Volaris, Aeroméxico, VivaAerobus, TAR, Interjet, AeroMar y AereoCalafia; los vuelos en México le recomiendo que los compre directamente en la aerolínea. Descargue la app en su celular para que tenga opción de hacer check in, generalmente disponible 48 hrs. antes de su vuelo, le generará un código QR (quick response), es el cuadrito feo negro y lo guarda en su “wallet” o tome una captura de pantalla. No se olvide de checar qué incluye su tarifa, generalmente no incluye ni el asiento ni las maletas, no se vaya a llevar un susto. Para vuelos en USA, ahí sí le recomiendo Orbitz y para consultar rutas de vuelos revise KAYAK. Una app que me ha resultado muy útil es AvionesenVivo (así se llama) descárguela y busque su vuelo, vienen los avioncitos en tiempo real. ¡Ojo! si ud. va a viajar con el pase de abordar en el celular ¡cuide su batería! que ya me pasó y casi me infarto.

Hospedaje: Hay muchas apps para reservación de hoteles, desde las nativas (las propias de las cadenas hoteleras) hasta las que comparan tarifas, yo en lo personal uso Hotels.com y me funciona bastante bien, ojo con las reservaciones porque da la opción de pagar inmediatamente o pagar al llegar, yo siempre elijo la primera porque luego salen con cuentos chinos. Ahora bien, explore AirB&B, es la plataforma para conseguir alojamiento desde una habitación hasta una casa completa. ¿Ventajas?, la comodidad de disponer de cocina y cuando uno viaja con niños es una bendición; ¿desventajas?, no hay room service ni quien le limpie nada; en esta app vienen sugerencias de alojamiento por tipo de experiencia que quiere vivir, está muy interesante, siempre revise las recomendaciones de otros usuarios.

¿Qué hacer en el destino? utilice TripAdvisor para explorar el lugar donde va a vacacionar, ahí vienen reseñas de los lugares para visitar, así como restaurantes y sugerencias, también revise Foursquare “City Guide”, tiene muy buenos tips sobre restaurantes, vida nocturna y cosas por hacer, y si filtra la información puede saber qué hay cerca de su ubicación, a domicilio o pedir por teléfono.

Algunas otras recomendaciones bastante útiles, si viaja con niños descargue en sus dispositivos alguna película de Netflix para que puedan verla sin necesidad de WiFi y para usted, le recomiendo descargar las “playlist” de Spotify, igual para tenerlas disponibles sin conexión.

Si usted utiliza alguna app para disfrutar mejor las vacaciones ¡compártala! esto no tiene fin. Espero haber aportado valor con esta columna, no se le olvide buscarme en mis redes sociales o en Google. Ahora sí, ¡felices vacaciones!

* La autora es estratega de marketing, directora de Adirektiva, miembro de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias.