Urías habla de sus problemas en 2022

-o-o-o** Dentro de las muchas calamidades de este comienzo perdedor de los Dodgers, quienes eran terceros en la División, hasta ayer, destaca lo del ganador de 20 juegos el año pasado, el culichi, Julio Urías, cuya velocidad ha descendido notablemente. Y él dijo…: “Mi problema es que no tengo el dominio necesario con mis lanzamientos”… ** Desde el otro lado del mundo, Japón, me informa el coleóptero de esta columna, que Roki Sasaki, derecho, de 20 años, no solo tiró juego perfecto por los Chiba Lotte Marines, sino que, con su recta de 100 millas por hora, dejó strikeouts a 19 de los ORIX Buffaloes, para final de 6-0. Hacía 28 años no había perfección en la pelota japonesa… ** El contrato de extensión pendiente de Aaron Judge con los Yankees, que debió ser firmado antes de comenzar la temporada de este año, es ahora uno de los grandes temas noticiosos en aquel pueblecito que llaman Nueva York. Judge no aceptó la oferta de 213 millones 500 mil dólares por siete años. Serían 30 millones 500 mil por temporada, lo que no ha cobrado jamás un Yankee que no haya sido lanzador. Judge cumplió sus 30 el 26 de abril, y quiere nueve campañas en su contrato y por 333 millones para nueve temporadas…

-o-o-o-o“Los Yankees de mi época teníamos más suerte cuando bateábamos mejor”... Yogi Berra.-o-o-o-o** La sortija que recibieron los Bravos por haber ganado la Serie Mundial 2021, sorprendió a todo el mundo del beisbol y más allá también. Cada una tiene 755 diamantes y 44 esmeraldas, por los 755 jonrones que sacó Hank Aaron y el número 44 de su uniforme. Aaron murió el 22 de enero de 2021, a los 86 años. Jugó 21 temporadas con los Bravos… ** El dominicano, Jéremy Peña, shortstop de los Astros, sacó su primer jonrón de Grandes Ligas, de 423 pies, mientras estaban en la tribuna sus padres. Su papá, Gerónimo, jugó seis años con Cardenales e Indios. Ha sido un buen detalle de Jéremy para anunciar a los fanáticos de Houston que pueden olvidar a Carlos Correa… ** Tremenda guerrilla en el clubhouse de los Marlins. El shortstop, Jazz Chisholm, gritó públicamente que “Don Mattingly es un mánager horrible”, porque lo sentó, debido a que frente a zurdos, bata para 237… -o-o-o“Los divorcios han hecho más por la paz mundial que las Naciones Unidas”... LA PIMPI.Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.

