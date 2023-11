Unos van otros vienen

Con el arranque del proceso electoral 2023-2024, varios fueron los elementos del gabinete estatal que decidieron participar en el proceso interno de Morena por lo que presentaron su renuncia a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda.

Al frente de la Secretaría General de Gobierno, tras la renuncia de Catalino Zavala Márquez, el cargo será ocupado por Alfredo Álvarez Cárdenas quien fuera el coordinador de Gabinete. Quien también dejó el cargo fue Armando Fernández Samaniego, quien ocupaba la Secretaría del Agua, por lo que quien fuera titular de la Secretaría de Servicios Públicos de Tijuana, Víctor Amador Barragán estará asumiendo el puesto.

Por otro lado, tras la renuncia de Netzahuacóyotl Jauregui Santillán, a la Secretaría de Bienestar Estatal, quien asumirá es el ahora ex director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali, Juan Francisco Garza. También se dio la presentación de David Cervantes quien ya se encontraba en Oficialía Mayor, tras la renuncia de Rocío López Gorosave.

Ahora falta ver quién ocupan el puesto de director de la Comisión de Servicios Públicos de Tijuana. En los próximos días se darán a conocer más cambios, según comentó la Gobernadora de Baja California, quien apenas el martes daba a conocer que también salía el director del Deporte en el Estado, Erik Morales Elvira.

Ahora quienes renunciaron podrán enfocarse en la promoción de su imagen de cara a la contienda interna que se dará en Morena para definir a los candidatos a alcaldías, diputaciones federales y locales, senadurías y regidurías.

Aunque no es obligatorio que en esta etapa los funcionarios renuncien a sus cargos para no mezclarlo con el proceso electoral, en el Estado las renuncias se dieron una tras otra. Sin embargo, en otras instancias como ayuntamientos y Gobierno federal nomás no sueltan. Tal es el caso del delegado federal Alejandro Ruiz Uribe, quien nomás no suelta el puesto que tiene actualmente. No le bastó con poner su imagen en espectaculares, vallas y postes por todo el Estado, sino que sigue promoviendo a través de la Delegación.

Wenceslao Martínez Payán, fue elegido como presidente del Comité Provino Baja California a partir del 1 de enero de 2024. Él sustituirá a Mauricio Cantú Barajas, quien fue el presidente del consejo directivo en el periodo 2022-2023.

En la asamblea de socios, se llevó a cabo la votación el la que resultó ganador Martínez Payán, quien se viene desempeñando como secretario en dicho organismo. Al ser electo, dijo que es un gran honor para él convertirse en el nuevo presidente de ese gremio tan importante no solo a nivel regional.

El Comité Provino de Baja California es una asociación civil con 80 vinícolas agremiadas y 32 años de experiencia en la promoción de la cultura del vino de Baja California a través de la producción de eventos, como las tradicionales Fiestas de la Vendimia en Ensenada, además de enotours especializados, un Club del Vino con entregas a todo México y otras iniciativas educativas que fortalecen vínculos con distintos sectores regionales y nacionales.