Única mujer en el HOF extraordinaria lideresa

Oswaldo Di Giorgi, de Buenos Aires, pregunta…: “¿Cuál es la historia de la única mujer en el Hall de la Fama de Cooperstown?”.

Amigo Chaldo…: Fue Effa Louise Manley, una negra preciosa, hermosa y académicamente, muy bien preparada. Nació en Philadelphia, el 27 de marzo de 1897 y murió a los 84 años, víctima de un ataque a corazón, el 16 de abril de 1981. Fue destacada lideresa en la lucha contra la discriminación racial, más propietaria y a la vez gerente-general, del glorioso equipo de las Ligas Negras, Newark Eagles, entre 1936 y 1948. Club ganador de la Serie Mundial Negra en 1946. Effa fue elevada al Hall de la Fama en 2006.

Luis Rojas, de Carora, pregunta…: “¿El robo de base y el triple se encuentran en peligro de extinción?”. Amigo Lucho…: Antes de 1930, los jonrones eran en mayoría dentro de los campos y el robo de base una de las principales armas ofensivas. Babe Ruth cambió el juego a fuerza de batazos sobre las bardas. Hasta que Luis Aparicio, a partir de 1956, resucitó el robo de bases en la Liga Americana, seguido después, desde 1959, por Maury Wills en la Nacional. Hoy día todos los bigleaguers se creen Babe Ruth, según los swings que hacen. En cuanto al triple, no creo que haya sufrido. Ocurre que no es fácil, nunca ha sido abundante. El record de triples de todos los tiempos, está vigente desde 1917, hace 104 años, y es de solo 309, impuesto por Sam Crawford (Rojos y Tigres) con 10 mil 625 turnos legales.

William Peralta, de Caracas, pregunta...: “¿Por qué para elegir a los peloteros Más Valiosos de cada año votan los periodistas y no los mismos peloteros?”. Amigo Wi…: Porque así lo ha dispuesto Major League Baseball, considerando que la elección por los jugadores sería actividad de juez y parte.

