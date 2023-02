Una visión para 2039 Movilidad, ¿Más vialidades?

Me he preguntado desde cuándo no se construyen nuevas vialidades en Tijuana. ¿Blvd 2000? ¿Nuevo acceso a Santa Fe? No puedo pensar en muchas más. Se han pavimentado muchas que eran de tierra, pero no se han construido nuevas al menos en cantidad suficiente para mejorar la movilidad de la ciudad.

¿Por qué necesitamos nuevas vialidades? Yo diría que por dos razones principales entre muchas otras. La primera es porque está aumentando la densidad de población y la segunda porque la ciudad crece hacia Tecate y hacia Rosarito incrementando las distancias y con ese crecimiento viene también un mayor número de vehículos privados y públicos.

De unos años para acá estamos atestiguando el crecimiento vertical de la ciudad. Vemos edificios construyéndose en la zona río y en el centro especialmente, y no tardan en empezar a crecer en la zona del Boulevard 2000. Lo que no vemos es que las vialidades se ensanchen, o que se mejoren los sistemas de semaforización, o que se construyan nuevas vialidades. La saturación de vehículos que esas nuevas viviendas generan ha saturado las vialidades existentes en las horas pico. Santa Fe es un gran ejemplo de un desarrollo de una gran zona habitacional cuyos accesos son insuficientes. Se ha construido el nuevo acceso que comunica a Santa Fe con el libramiento Rosas Magallón pero de ahí en adelante los vehículos tienen que transitar por el Blvd. Fundadores, por el Blvd. Cuauhtémoc o por el mismo libramiento principalmente hacia la zona industrial del este de la ciudad. Ninguna de esas tres vialidades se adecuó para absorber los miles de vehículos que circulan diariamente por ahí.

Algo similar está sucediendo respecto del crecimiento de la mancha urbana. La única vialidad principal que llega hasta los límites con Tecate es la carretera libre de Tijuana a ese municipio vecino, que por cierto está en pésimas condiciones de mantenimiento, y sobre la que circulan miles de vehículos todo el día. El crecimiento poblacional de esa zona, de condiciones muy humildes en su mayoría, genera mucho tráfico de transporte público, camiones, calafias y taxis que contaminan, ofrecen muy mal servicio, es caro e inseguro. No hay planes de construir alguna vialidad alterna que permita desahogar ese tráfico que si ya es insoportable lo será aún más cuando Tijuana cumpla sus 150 años.

Urge un plan de movilidad de largo plazo que contemple, entre otras cosas, nuevas vialidades pensadas a largo plazo que no solo resuelvan el problema que ya tenemos hoy, sino también los que se van a presentar en el futuro producto de la densidad de población y del crecimiento de la mancha urbana. Este plan debe pensar en el peatón como usuario principal de las vialidades y también en los ciclistas. Hemos pensado durante décadas en el automóvil como el centro de las vialidades, pero el factor principal debe ser las personas y no los carros.

La visión que tenemos todos los tijuanenses de la ciudad del futuro es una que tenga las vialidades

necesarias y suficientes para poder circular de mejor manera por la ciudad.

*El autor es presidente de la Fundación EduPaz