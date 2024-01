Una rotación de ''huevos''

Si vamos a escribir líneas acerca de los mejores pitchers que han nacido en México, primero hay que preguntarle a un experto. Sería irresponsable omitir ese paso. Consultar a alguien que le sepa más o menos al negocio. Y quién mejor que Vicente “Huevo” Romo. Algo se le ha de haber pegado en ocho temporadas en Grandes Ligas, o en sus 16 ciclos en Liga Mexicana de Beisbol (LMB). Y si eso no es suficiente ahí están 24 campañas en Liga Mexicana del Pacífico (LMP). El portal del Salón de la Fama del Beisbol Mexicano lo presenta en su semblanza como “El mejor pitcher del béisbol mexicano”. Así que por ahí no hay falla.

Durante una charla en la serie de entrevistas para su libro biográfico le hice la pregunta. -¿Quiénes han sido los mejores lanzadores mexicanos en la historia?-, le pregunté. -¿Activos o de todos los tiempos?- me reviró. -De todos los tiempos- particularicé. -Pues hay muchos que no me tocó ver lanzar y es difícil porque son muchos años- explicó. -Bueno, una rotación con los mejores cinco nombres que tú viste lanzar- le sugerí con la seguridad de que no aceptaría el reto. Me he dado cuenta que no le gusta involucrarse en comparaciones o evaluaciones de ex compañeros. -¿De los que yo vi lanzar?- preguntó. -Sí, sólo de los que tú viste. Pueden ser tus contemporáneos o pitchers activos que te ha tocado observar en estos últimos años como coach-, aclaré. -Saca tu pluma y papel- me dijo sonriendo.

En este espacio sólo enumeraremos los nombres de la rotación de cinco lanzadores que Vicente Romo eligió como la mejor quinteta de brazos abridores en la historia del béisbol mexicano. Los detalles y comentarios del “Huevo” en relación a cada uno de los lanzadores que eligió serán parte del libro que estará a la venta en este mismo año. Así que ya con los nombres listos vámonos con el primero.

El primer nombre que el “Huevo” mencionó como abridor en su rotación ideal fue el de Fernando Valenzuela. El zurdo sonorense es el máximo exponente histórico del béisbol mexicano y sus 173 triunfos en Grandes Ligas respaldan su carrera. Es el único paisano que ha sido elegido “Novato el Año” y Cy Young. Además, participó en seis Juegos de Estrellas en Ligas Mayores.

Vamos al segundo nombre de este listado, porque necesitaríamos cinco o seis columnas para hablar de Fernando Valenzuela. El siguiente abridor en el equipo del “Huevo” Romo sería nada más y nada menos que su propio hermano, Enrique Romo Navarro. Quizá el parentesco podría haber motivado esta elección, pero los números del menor de los hermanos Romo ligamayoristas no demeritan este honor. Sus registros de efectividad de 2.67 y 2.72 en LMB y LMP de manera respectiva, coronado con un anillo de Serie Mundial es más que suficiente para destacar la gran carrera.

El tercero en la lista es Teodoro Higuera de quien sólo mencionaremos sus veinte victorias en la temporada de 1986 con Cerveceros de Milwaukee. Eso es más que suficiente para que usted se dé una idea del resto de sus números.

Ya casi terminamos al mencionar a Ángel Moreno con todo y sus 263 triunfos en LMB y 138 en LMP. Entonces tenemos a Fernando Valenzuela, Enrique Romo, Teodoro Higuera y Ángel Moreno.

Falta el último, mi “Huevo”-, le dije ansioso por conocer al quinto abridor.

¿Cómo que falta uno? Ya estamos completos-, me contestó sonriendo.

¿Tú?-, le pregunté.

¿Y luego? ¿A quién querías?-, expresó entre risotadas.

¿Entonces vas de quinto abridor en tu rotación ideal?-, agregué otra pregunta.

Nada de quinto- respondió rápido- voy de número uno y por el juego completo.

Está buena esa rotación-

¿Buena?, nadie nos ganaría-, concluyó.

¿Y los relevos? ¿A quién ponemos?

Con estos animales no se necesita bullpen- agregó. -Pero apunta al “Chilo” Márquez por si las dudas. ¡Que le vaya bien!